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108-88. El Manresa se divierte ante un flojo BC Roma

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Manresa (Barcelona), 20 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa se divirtió ante un flojo BC Roma después de derrotar con contundencia a los italianos por 108-88 en un choque dominado de principio a fin por los de Diego Ocampo.

La tripleta formada por el base Hugo Benitez y los pívots Pierre Oriola y Nick Ongenda (63 puntos en total entre ellos) fue clave para que su equipo lograra una victoria plácida con un ‘basket-average’ que puede ser clave en futuros hipotéticos empates en la clasificación de la fase de grupos.

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Los primeros minutos de partido fueron los únicos donde los romanos tuvieron un acierto notable en ataque gracias a unos buenos minutos del exbaskonista Nico Mannion, que empezó bien desde la línea de tres (12-13, min. 5).

Sin embargo, desde ese instante, los manresanos fueron muy superiores, especialmente en el juego interior. El primero en destacar fue Nick Ongenda, que con su habitual juego de pies, puso en problemas a la defensa de los visitantes y abrió la primera gran ventaja del encuentro (23-14, min. 7).

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Los locales no sólo mantuvieron la ventaja en los minutos posteriores, sino que también fueron capaces de aumentarla y finalmente acabaron con un 32-21 al final del primer cuarto.

El guión no cambió en el segundo periodo, y el Kids&Us Manresa continuó con su superioridad bajo aros, pero ahora con otro protagonista, Pierre Oriola, que anotó tanto cerca de la canasta como desde el triple (41-29, min. 13).

El BC Roma intentó rebajar la desventaja lo antes posible, pero cuando lo consiguió, de nuevo apareció el propio Oriola para volver al +10 y hacer daño a los italianos, que vieron como la velocidad del rival era superior a la suya (50-40, min. 18).

En un cuarto con tanta anotación, los catalanes mantuvieron la ventaja y se fueron al descanso con 57 puntos anotados, frente a los 46 de los romanos, por lo que la afición manresana pudo disfrutar más que en los partidos anteriores.

En la reanudación, el Kids&Us Manresa puso la sexta marcha en el acelerador y en un abrir y cerrar de ojos logró una ventaja de 15 puntos tras otro triple, esta vez de Ferran Bassas (70-55, min. 25).

Sin embargo, cuando parecía que los catalanes podían romper el partido, el BC Roma encontró el acierto desde el triple gracias a Davis Jr, e incluso lograron ponerse por debajo de los diez puntos de desventaja, situación que provocó el tiempo muerto de Ocampo (74-65, min. 28).

Desde entonces, un intercambio de canastas reinó en el Nou Congost, que finalmente benefició a los locales tras los últimos fallos de los italianos, y al final el Kids&Us acabó el periodo con un 82-70 que no dejó el partido sentenciado, pero sí encarrilado.

En los últimos diez minutos, los manresanos buscaron sellar el choque lo antes posible y lo consiguieron después de unos muy buenos minutos de JD Notae, que puso el 89-71 en el marcador con un BC Roma completamente hundido y sin apenas opciones de remontar.

Al final, el Kids&Us Manresa, a diferencia del resto de partidos de la actual temporada, fue el equipo que se fue más allá de los 100 puntos y se llevó el triunfo por 108-88 en un duelo plácido que se traduce en la segunda victoria esta temporada en la Eurocopa.

Ficha técnica:

108. Kids&Us Manresa (32+25+25+26): Benitez (24), Notae (12), Agbo (3), Vila (5), Ongenda (20) -cinco inicial-; Kolenda (-), Beaufort (1), Bassas (13), Fernández (10), Oriola (19) y Minchev (1).

88. BC Roma (21+25+24+18): Mannion (21), Watson (5), Strautins (10), Ayayi (12), Simonovic (4) -cinco inicial-; Davis (8), Emejuru (2), Flowers (2), Stevenson (13) y Olynyk (11).

Árbitros: Uros Obrknezevic, Amit Balak y Christopher Lemaire. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Eurocopa de baloncesto disputado en el Nou Congost. EFE

jvs/asc

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