Espana agencias

1-1. Julián Alvarez rescata un punto en Stuttgart

Guardar

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El primer gol de la temporada de Julián Alvarez, a los 14 segundos de la segunda parte, acudió al rescate del Atlético de Madrid, hasta entonces desnortado en Stuttgart, pero reactivado y relanzado después, hasta la justa roja directa a Hjulmand y la convicción posterior de que el empate era un resultado muy válido.

PUBLICIDAD

Al filo de la derrota toda la primera parte y la media hora final, desde el 65 en adelante por la expulsión del internacional danés, señalado por una entrada desproporcionada en el medio campo, la sustitución de Julián Alvarez por Obed Vargas, más la irrupción de Le Normand por Pablo Barrios en el 78, delataron una realidad asumida y asumible en inferioridad numérica: el 1-1. Cuatro puntos de nueve posibles suma el Atlético. Necesita mucho más.

Siempre tenso Simeone, no le gustó nada el partido de inicio. Todos sus temores se conjugaron en un primer cuarto de hora tan inquietante como estresante para él y sus jugadores, reducidos por la intensidad, la presión y el ímpetu del conjunto alemán. Un suplicio. Y un laberinto para el Atlético, sin salida ni precisión, con más horizonte que su campo propio.

PUBLICIDAD

Hasta Marcos Llorente, siempre una garantía, se sintió superado. Desde el primer balón. Suya fue la pérdida cerca de su área que derivó en la primera (y la mejor) ocasión de su adversario. El rebote favoreció a Undav, solo en el área, que le dio continuidad a El Khanouss, igual de solo. Se agigantó Oblak, providencial, magnífico y salvador. Su mano izquierda sacó el remate con la derecha. En tan solo 22 segundos de partido.

El anuncio de todo lo que se presuponía. Lo había advertido Simeone a sus futbolistas. Lo padeció sin solución aparente en el comienzo del duelo. A los 45 segundos, el portero esloveno necesitó otra parada. A los dos minutos y 35 segundos, Fürich hizo un ‘sombrero’ a Giuliano y remató fatal, demasiado alto. Un córner se paseó por el área.

Angelo Stiller probó dos veces más, en el transcurso del minuto 10 al 15. También surgió Deniz Undav, palabras mayores, por dentro del área con conexión, aún sin remate. La pasada temporada, el internacional alemán marcó 25 goles y dio otros 14. Ahora sólo lleva uno en este curso, pero eso no quiere decir nada. Su talento y su eficacia están ahí.

Hasta el borde de la media hora, no hubo una jugada decente del Atlético. Necesitó astucia, rapidez en el pase y movilidad. Atravesó las líneas de presión. Llorente, Giuliano, Jonathan David, Julián Alvarez, Giuliano... Y córner. El saque de esquina, ya en el minuto 29, fue su primer remate, alto de Marc Pubill. Una prueba de vida. Sin más.

¿Un indicio de reacción? No lo fue. Pubill metió la pata. Se equivocó en la conducción dentro del área, más aún cuando enfrente está un rival que vive al acecho, en cualquier lugar y en cualquier momento. El balón quedó en Lewelling. Su recurso técnico por la espalda y su remate con la izquierda, envenenado por el rebote en Hjulmand, fue el 1-0.

Era el minuto 36, nada extraño dentro del desarrollo del partido, entre el entusiasmo, la aplicación y la fuerza del Stuttgart; muy por encima del Atlético, que se encontró con otro partido desde el 1-0. El equipo alemán fue otro, menos aventurado en la presión, más replegado y protegido, fruto de la ventaja. Fue diferente, atestiguado por un tiro de Hancko, una incursión de Jonathan David y otra de Julián Alvarez antes del descanso, aún por debajo de las expectativas y la exigencia, con la segunda parte como único remedio.

A los 14 segundos del inicio de la segunda parte, cambiado Jonathan David por Lookman, empató el Atlético. El pase fue del nigeriano, el toque con la izquierda incontestable, muy difícil y decisivo fue de Julián Alvarez. Un remate perfecto en el área. El empate. El grito del delantero argentino fue una descarga de rabia y euforia. Lo necesitaba. Él y su equipo.

La Champions es el territorio más productivo de ‘La Araña’. Su último gol con el Atlético, antes de todo el lío veraniego del Barcelona, fue en este mismo torneo, en la ida de las semifinales contra el Arsenal, el pasado 29 de abril. Son ya 18 goles en 28 encuentros en el máximo torneo como rojiblanco. Seis en los últimos nueve y doce en los últimos 18.

También fue una reivindicación del Atlético en un partido que, hasta entonces, durante todo el primer tiempo, había puesto en entredicho al grupo de Simeone con visibilidad. La conducción desde el medio había sido de Pablo Barrios. Hasta entonces no había avanzado así. Hasta entonces, su equipo sólo había tirado una vez entre los postes.

El partido había cambiado. Claramente. El Atlético trasladó toda la acción al campo contrario. Todo lo contrario que en el primer acto. Recolocado tácticamente el equipo por Simeone, menos presionado y más clarividente, un derechazo de Pablo Barrios se acercó al segundo gol. El portero Seimen lo repelió con el pie derecho. Una buena parada.

Y justo antes de la inapropiada entrada de Hjulmand en el medio campo en el minuto 64. Fue desproporcionada y castigada: expulsado por la altura de la plancha sobre la tibia de Stiller. Lo señala en el momento que mejor se sentía el Atlético. Se fue Baena, entró Cardoso, para la reestructuración en inferioridad numérica. Quedaba mucho.

Un equipo entonces, el Stuttgart, con más dudas que certezas, nada que ver con la primera parte, recibió un impulso de energía por la tarjeta roja del danés. Mientras el Atlético debió recomponerse en el medio, el conjunto alemán subió la apuesta por la inclusión de un delantero de referencia como Demirovic. De inmediato, Simeone recurrió a Le Normand para controlarlo. Y a Obed Vargas por Julián Alvarez. Le valía el empate... O no. Para los instantes finales introdujo a Alexander Sorloth. No se movió el 1-1.

Ficha técnica:

1 - Stuttgart: Seimen; Vagnoman (Assignon, min. 52), Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Prömel, Stiller; Lewelling (Demirovic, min. 70), El Khanouss, Führich (Sauer, min. 87); Undav (Pejcinovic, min. 87).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano (Sorloth, min. 87), Barrios (Le Normand, min. 78), Hjulmand, Baena (Johnny Cardoso, min. 69); Julián Alvarez (Obed Vargas, min. 78) y Jonathan David. (Lookman, min. 46).

Goles: 1-0, min. 36: Lewelling. 1-1, min. 46: Julián Alvarez.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Expulsó con tarjeta roja a Hjulmand, del Atlético de Madrid, por una dura entrada de Hjulmand a Stiller (min. 64). Amonestó con tarjeta amarilla al local Mittelstadt (min. 17) y al entrenador visitante, Diego Simeone (/min 86).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el MHP Arena de Stuttgart ante unos 55.000 espectadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 20 de octubre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

La Justicia extingue la pensión alimenticia y el uso de la vivienda a una joven de 22 años pese a su trastorno psiquiátrico porque tiene trabajo estable

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

ECONOMÍA

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

DEPORTES

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña

PSG - FC Barcelona, en directo: Fabián amplía la ventaja en el marcador para sentenciar el duelo

El aguante de Oblak y la rabia de Julián Álvarez rescatan un punto de oro ante Stuttgart en la tercera jornada de la Champions League

La supremacía europea sigue siendo del PSG: los parisinos apagan a un titánico FC Barcelona que rozó los puntos en el Parque de los Príncipes

Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo: Julián Álvarez hace el empate y se estrena por fin con la camiseta rojiblanca