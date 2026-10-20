1-1. El Atlético empata con un gol de Julián Alvarez y la expulsión de Hjulmand

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El Atlético de Madrid empató 1-1 este martes en la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Stuttgart gracias a un gol de Julián Alvarez, que niveló al inicio de la segunda parte el 1-0 conseguido en la primera por Jamie Lewelling, antes de la roja directa de Morten Hjulmand en el minuto 64 del choque.
El conjunto rojiblanco, desbordado en la primera parte, con reacción en el comienzo de la segunda y resistente en inferioridad numérica, suma cuatro puntos de nueve posibles en las tres primeras citas del máximo torneo europeo. EFE
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