Messi deslumbra, Griezmann arrasa y Martín Ojeda firma el gol de la jornada

Guardar

Chicago (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Leo Messi deslumbró este sábado con un doblete en la victoria del Inter Miami contra el Atlanta United (3-1), mientras que Antoine Griezmann lideró con dos goles y una asistencia el triunfo del Orlando City ante el DC United (4-1), en el que el argentino Martín Ojeda firmó la diana de la jornada en la MLS con un espectacular remate acrobático de tacón.

Messi alcanzó los 25 goles en la MLS con su doblete contra el Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino. Las Garzas de Cristian González encadenaron su tercera victoria y son segundas en el Este con 55 puntos, a once del Nashville.

PUBLICIDAD

Germán Berterame abrió el marcador al borde del descanso, de cabeza a centro del uruguayo Luis Suárez, antes del recital de Messi. El argentino anotó en el 56 tras arrancar desde el centro del campo y combinar con Berterame, y completó su doblete cuatro minutos después con un 'eslalon' en el área.

Fafa Picault, exjugador del Inter Miami, anotó de penalti en el minuto 89 el único gol del Atlanta.

Griezmann prolongó su gran momento con un doblete y una asistencia en la victoria por 4-1 del Orlando City contra el DC United, que mantiene al conjunto de Florida séptimo en el Este, en puestos de 'playoffs'.

PUBLICIDAD

El francés abrió el marcador en el minuto quince a pase del argentino Martín Ojeda y le devolvió la asistencia siete minutos después para el 2-0, que el propio Ojeda firmó con un espectacular remate acrobático de tacón.

El israelí Tai Baribo acercó al DC United de penalti en el tiempo añadido de la primera mitad, pero Griezmann volvió a marcar en el minuto 50. El croata Marco Pasalic completó la goleada en el descuento.

PUBLICIDAD

También destacó el español Carles Gil, que dio una asistencia en la victoria del New England Revolution contra el Chicago Fire. Pese a la derrota, el equipo de Chicago aseguró su presencia en los 'playoffs' por segundo año consecutivo.

El Minnesota United remontó un 0-2 y ganó por 3-2 al St. Louis City, que desperdició una ventaja de dos goles conseguida en los primeros diez minutos y vio interrumpida su racha de 19 partidos sin derrotas.

PUBLICIDAD

También remontó el Vancouver Whitecaps, que se impuso por 1-2 en el campo del Austin FC con goles de Ryan Gauld y Yadaly Diaby.

Myrto Uzuni adelantó al Austin en el minuto 41, pero Gauld igualó en el 46 a pase de Emmanuel Sabbi. Diaby entró en el 65 y decidió el encuentro seis minutos después.

PUBLICIDAD

El español Sergi Solans contribuyó con un gol en la victoria por 1-3 del Real Salt Lake en el campo del Sporting Kansas City, en un encuentro en el que Morgan Guilavogui firmó un doblete.

En el derbi texano, el croata Petar Musa rescató un empate por 2-2 para el FC Dallas en el campo del Houston Dynamo con un penalti transformado en el minuto 101.

PUBLICIDAD

Christian Cappis había adelantado al Dallas en el minuto doce y Musa desperdició un penalti en el 29. El mexicano Héctor Herrera igualó en el 49 y Mateusz Bogusz puso por delante al Houston de penalti en el 94, antes de que Musa evitara la derrota de los visitantes.

En Nueva York, el colombiano Andrés Perea rescató un empate por 1-1 para el New York City contra Los Angeles FC, aunque su equipo encadenó cinco partidos sin victorias.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Toronto FC ganó por 0-2 en el campo de los New York Red Bulls. Un autogol de Justin Che en el minuto tres puso por delante al conjunto canadiense y el húngaro Daniel Salloi sentenció en el 82, asistido por Jonathan Osorio. EFE