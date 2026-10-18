La española Lucía García da triunfo a Monterrey sobre Cruz Azul

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Monterrey (México), 17 oct (EFE).- La española Lucía García convirtió este sábado su octavo gol del torneo Apertura del fútbol mexicano femenino para darle a las Rayadas de Monterrey un triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul.

En la undécima jornada, García y la guardameta Alejandría Godínez fueron las figuras de las Rayadas que se confirmaron como las mejores del campeonato, luego de luchar ante un Cruz Azul que no bajó la guardia y estuvo cerca de empatar en varias ocasiones.

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En el minuto 8, García convirtió con un golpe de derecha al ángulo, con asistencia de la estadounidense Aerial Chavarin.

Monterrey pudo ampliar la ventaja, pero las Azules pudieron empatar, sobre todo en el minuto 63, cuando Godínez le detuvo un penalti a la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

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Los minutos finales fueron de lucha, pero el Monterrey mantuvo el orden atrás y llegó a 10 victorias, una derrota y 30 puntos, para liderar el grupo A con cinco puntos de ventaja sobre el Tigres UANL.

La jornada 11 continuará este domingo cuando el campeón, América, líder del grupo B, reciba al Pachuca en un esperado duelo entre dos de los cuadros de mejores plantillas en la liga.

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También este domingo el Tigres UANL jugará en su estadio con el Querétaro, Atlas visitará a las Pumas UNAM y el Juárez FC al San Luis.

El lunes Toluca enfrentará a Santos Laguna y León a Atlante y el martes concluirá la jornada, con las Chivas de Guadalajara en su estadio ante el Necaxa. EFE

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