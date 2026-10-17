Tenerife pone a prueba el liderato del Baskonia

Guardar

Vitoria, 17 oct (EFE.- La Laguna Tenerife pondrá a prueba este domingo el liderato de Kosner Baskonia, con el estreno de Velimir Perasovic en la Liga Endesa.

Los azulgranas vuelven a la competición doméstica tras una nueva derrota en la Euroliga, en la que se han dejado pelos en la gatera en forma de problemas físicos.

PUBLICIDAD

Kobi Simmons, Chris Duarte y Márcio Santos acabaron tocados en este duelo ante la Virtus Bolonia y apenas tendrán tiempo para recuperarse para un duelo siempre complicado en la isla tinerfeña.

Los azulgranas no conocen la derrota pero visitan a un equipo que ha cogido un ritmo importante tras el cambio que tomó en verano.

Jaka Lakovic relevó a Txus Vidorreta y aunque mantiene el liderazgo de Marcelinho Huertas, el regreso de Kyle Guy y los fichajes de Vince Hunter, Ethan Happ y Xabi López-Aróstegui, les han dado otro aire.

PUBLICIDAD

Los aurinegros solo perdieron en la primera jornada en casa por un punto an te Casademont Zaragoza y han logrado vencer en canchas complicadas como Málaga y Murcia para colocarse en la zona alta.

Tras el primer partido, Velimir Perasovic deberá moldear el equipo a su gusto.

A priori, todo apunta a que Tadas Sederkerskis tenga un papel importante en el puesto de ‘tres’ y de ‘cuatro’ y a que la irrupción de Clément Frisch ofrezca más variedad al croata.

PUBLICIDAD

La disposición defensiva será otra seña de identidad del técnico balcánico, que apenas tendrá tiempo para poner su sello en el equipo.

El exbaskonista Rokas Giedraitis será la única baja para los locales. EFE

jd/ma/fc