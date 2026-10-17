Tellado critica la "coalición de desesperados" de la izquierda para concurrir al Senado

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Granada, 17 oct (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este sábado la "coalición de desesperados" que han conformado los partidos de la izquierda para concurrir al Senado, al considerar que convierte un "fiasco" personal en uno colectivo.

Tellado ha defendido que el liderazgo que ejerce su partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "ganará España", en el primer acto de precampaña organizado por el PP de Granada.

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Ha ironizado mostrando su "solidaridad" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber tenido que "llamar" a Ada Colau "para salvar los muebles".

El pacto alcanzado para la Cámara Alta es, según el dirigente del PP, una "cura de humildad" para Sánchez, al tiempo que se ha preguntado por qué el PSOE ha tenido que "diluir" sus siglas con las de otros 20 partidos si estaban "tan seguros" de la victoria que pronostica el Centro de investigaciones Sociológicas (CIS).

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El secretario general del PP ha censurado que los socialistas han "renunciado" al centro político y ahora es "un partido más" de la izquierda radical. EFE

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