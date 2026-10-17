Sánchez dice que ganarán la causa por la vivienda "en honor a Maricarmen"

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este sábado que "la causa por la vivienda" la va a ganar "la fuerza de la gente", que es el lema socialista en esta precampaña electoral, y que lo van a hacer "en honor a" Maricarmen y a las personas movilizadas "en las plazas".

En el mitin en Fuenlabrada (Madrid) justo después de que el comité federal del PSOE le haya proclamado candidato al 29N, Sánchez ha dicho que la fuerza de la gente, su lema, "lleva el nombre de una mujer de 87 años que falleció desahuciada y que antes de morir nos dijo a todos: lo que he sufrido que no lo vuelva a sufrir nadie más".

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"En honor a ella y a los personas que se están manifestando en las plazas del país", ha añadido Sánchez, así como a las generaciones anteriores que trajeron el estado del bienestar, "la causa de la vivienda la vamos a ganar, como ganamos todas, con la fuerza de la gente".

Ha dicho además que la fuerza de la gente "desborda las urnas y lleva al Boletín Oficial del Estado las reclamaciones de los movilizados en la calle". EFE

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