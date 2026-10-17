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Martínez destaca "normalidad absoluta" tras la situación de las listas y llama a centrarse en ganar las elecciones

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido que el partido vive ya una situación de "normalidad total y absoluta" tras la aprobación de las candidaturas por parte de la Comisión Federal de Listas, que introdujo cambios respecto a las propuestas acordadas por la dirección autonómica, y ha llamado a centrar todos los esfuerzos en las elecciones del próximo 29 de noviembre a través de un "proyecto sólido que sea lo más amplio posible".

Esta ha sido la postura que ha trasladado el líder socialista en declaraciones difundidas a los medios antes de particiar en el Comité Federal que se celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid), en las que ha explicado que el procedimiento para elaborar las candidaturas combina la participación de la militancia con las propuestas de las ejecutivas provinciales y la revisión de los órganos federales. En este proceso, ha reconocido que se han producido modificaciones en las listas de Burgos y Palencia, después de que la Comisión Federal de Listas revisara las propuestas trasladadas desde la organización autonómica.

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Los cambios habían generado controversia, entre ellos la salida del exsecretario autonómico Luis Tudanca de la candidatura al Senado y la incorporación de Mariluz Martínez Seijo a la lista al Congreso. Sin embargo, Martínez ha defendido que la formación debe dar por cerrado este proceso y concentrarse en la cita con las urnas del 29 de noviembre.

En este sentido, ha reconocido que la elección entre compañeros "genera fricción" y supone un momento difícil para los responsables del partido, pero ha incidido en que todos conocen las reglas del proceso.

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Tras culminar este procedimiento, ha defendido que el partido debe centrarse en las elecciones del 29 de noviembre y en presentar un "proyecto sólido y lo más amplio posible" para que la ciudadanía apueste por el PSOE.

Asimismo, Martínez ha felicitado el acuerdo alcanzado en relación con las candidaturas al Senado y ha defendido la necesidad de consolidar un bloque progresista que dé continuidad a las políticas públicas que, a su juicio, garantizan la igualdad de oportunidades.

En este contexto, ha criticado la gestión del PP y Vox en Castilla y León por sus políticas en materia de vivienda, derechos sindicales y lucha contra la violencia machista.

Por último, ha trasladado su apoyo y solidaridad a Montse Mínguez tras su renuncia, a quien ha definido como una compañera "muy querida" por él y por el conjunto del partido en Castilla y León.

"A veces la política no es justa", ha afirmado Martínez, quien ha considerado que quienes asumen responsabilidades en beneficio del proyecto socialista deben contar con el respaldo de la organización.

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EuropaPress

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