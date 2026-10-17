La Laguna Tenerife recibirá a un impredecible Kosner Baskonia en el Santiago Martín

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 17 oct (EFE).- La Laguna Tenerife buscará prolongar su buena dinámica este domingo ante el Kosner Baskonia en un encuentro que estará marcado por la incertidumbre de la puesta en escena del club vasco, que recientemente cambió de entrenador y será la primera prueba de Velimir Perasovic en el campeonato nacional.

La Liga Endesa vuelve al Santiago Martín en un buen momento de los aurinegros, que encadenan dos victorias consecutivas ante el UCAM Murcia (77-90) en su última salida y ante Maxima Roma (96-71) en Eurocopa, para medirse a un rival que llega invicto en la competición doméstica, pero con el señalado y llamativo cambio en la dirección técnica.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Jaka Lakovic intentará aprovechar el impulso de sus últimos resultados para afrontar una nueva exigencia ante uno de los equipos más en forma de este inicio de curso, en un partido que pondrá a prueba la capacidad de los tinerfeños para contener el ritmo y el talento ofensivo de un adversario que ha comenzado la Liga Endesa con pleno de victorias.

Arturs Kurucs señaló en sala de prensa que el Baskonia suele desplegar un baloncesto "abierto y rápido", aunque espera que con Perasovic presente una propuesta "más estructurada" y con "mayor atención defensiva", por lo que los canaristas deberán adaptarse a las diferentes situaciones que surjan durante el encuentro y aprovechar las ventajas que pueda encontrar ante un equipo que mantiene una plantilla de gran capacidad física y ofensiva.

PUBLICIDAD

El conjunto vasco aterrizará en Tenerife después de sumar tres triunfos en sus tres primeros partidos de liga, ante Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-98), Básquet Girona (118-78) y Asisa Joventut (93-73), una trayectoria que contrasta con sus dificultades en la Euroliga, donde cayó el viernes ante Virtus Bologna (86-78) en el estreno de Perasovic al frente del equipo.

La Laguna Tenerife buscará hacer valer el factor cancha para estirar su buena racha de resultados y sumar una nueva victoria liguera, ante un adversario que llega con resultados contundentes en el campeonato doméstico, que exigirá máxima concentración y solidez colectiva a los aurinegros. EFE

PUBLICIDAD

am/asd/og