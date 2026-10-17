Feijóo promete "llegar, trabajar y resolver" para fortalecer el Estado del bienestar

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Pozuelo de Alarcón (Madrid), 17 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha propuesto este sábado dejar el Estado de bienestar y los servicios públicos "más fuertes" para los españoles del hoy y del mañana y ha añadido que su compromiso es "trabajar, llegar y resolver".

Así lo ha asegurado durante su intervención en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, donde ha insistido en que hay que cuidar el Estado de bienestar para garantizarlos a las generaciones futuras, algo que, en su opinión, no se ha hecho en los últimos años.

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Para ello, ha ofrecido una agenda "ambiciosa y exigente" capaz de afrontar las grandes transformaciones pendientes, facilitar la vida de la gente y que puedan llegar a fin de mes.

Ha recordado que el Estado de bienestar es uno de los grandes logros de la democracia española y una "conquista colectiva" que permite a millones de personas tener más oportunidades, protección y seguridad. EFE

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