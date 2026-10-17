El PSOE resalta que la unidad con el Frente Amplio al Senado se la pedían "en la calle"

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- Dirigentes y barones del PSOE han coincidido este sábado en su satisfacción por el acuerdo con el Frente Amplio para concurrir juntos en casi todas las circunscripciones al Senado y en destacar que esa unidad se la pedía la ciudadanía progresista y "la gente en la calle".

"Vengo muy satisfecho y muy muy contento" por ese acuerdo, ha dicho a la prensa el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, al llegar a las reuniones de la comisión ejecutiva y del comité federal del partido, que se celebran en Fuenlabrada, y que concluirán con un mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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López ha explicado que en ese pacto "se plasma la unidad", que es "lo que pide la gente en la calle", una "unidad para defender los servicios públicos y avanzar en más derechos y más libertades" y frenar al PP y Vox, "que prefieren privilegios de unos pocos a los derechos de todos".

La presidenta del Congreso de los Diputados y líder balear, Francina Armengol, también ha argumentado que las listas conjuntas al Senado se deben a lo que pedía la ciudadanía: "Que es que como más unidos en la estrategia electoral, mejor".

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"La política es también tener esa capacidad de escuchar lo que la ciudadanía nos pedía", ha dicho, por su parte, la dirigente aragonesa, Pilar Alegría, porque, "pedía que tuviéramos esa capacidad de acordar, de dialogar, de juntarnos, de poder ir todos bajo ese manto de la unidad al Senado".

Del acuerdo han quedado fuera las circunscripciones catalanas y canarias, aunque el líder del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha matizado a los periodistas que "hemos entablado también conversaciones y en ese sentido va a haber apoyo en algunas islas por parte del resto de los partidos de izquierda".

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El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha añadido que el acuerdo para el Senado "contribuye a que miles y miles de personas se sientan más representadas" y "a que no se pierda ningún esfuerzo para ampliar ese espectro".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recordado a la prensa uno de los precedentes de listas conjuntas a la Cámara Alta, el que unió a socialistas, comunistas y otros partidos asturianos en 1977, y ha deseado que se pueda "evitar que el Senado se convierta en un espacio monolítico y de confrontación, como por desgracia hemos visto" esta última legislatura, de mayoría absoluta del PP. EFE

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