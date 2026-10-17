El belga Milan Fretin (Cofidis) logra su segunda vitoria tras la caída de Magnier

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Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- El ciclista belga Milan Fretin, del equipo Cofidis, ganó este sábado la quinta etapa del Tour de Guangxi (China), tras imponerse en el esprint en una llegada que estuvo marcada por la caída del líder de la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal).

El belga consiguió su segunda victoria en China y, en los kilómetros finales, demostró su velocidad frente al grupo perseguidor y consiguió llevarse el triunfo tras 3h:44.18 segundos.

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El podio lo completaron el italiano Matteo Moschetti, del Pinarello Pro Cycling Team y el noruego Erlend Blikra, ambos con el mismo tiempo.

A pesar de la caída, Magnier conservó el liderato con diez minutos de ventaja sobre el neerlandés Frits Biesterbos. Por su parte, el español Juan Ayuso, del Lidl Trek, llegó en la posición número cuarenta junto a su compatriota Pelayo Sánchez, del Movistar.

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"Es increíble, no esperaba que esto sucediera en la última semana de competición. Hace dos días conseguí mi primera victoria en el WorldTour y ahora he vuelto a ganar. Hoy se trataba de nuevo de llegar lo mejor colocado posible e intentar moverme en el momento adecuado. Me salió bien por la izquierda", dijo el campeón en su llegada a meta.

La sexta y última etapa se disputará este domingo entre Yizhou-NongLa, con 165,8 kilómetros de recorrido. EFE