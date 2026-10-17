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Diana Morant: "En estas elecciones generales nos estamos jugando un país que ilusiona o un país que asusta"

17/10/2026 La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ofrece declaraciones a los medios durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
17/10/2026 La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ofrece declaraciones a los medios durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que en las elecciones generales del próximo 29 de octubre los españoles se juegan "un país que ilusiona o un país que asusta", al tiempo que ha reivindicado el proyecto socialista y defendido la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España porque "a los valencianos y valencianas nos interesa que siga gobernando".

Así se ha pronunciado este sábado Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Comité Federal del PSOE, durante las que trasladado el apoyo de los socialistas valencianos a Pedro Sánchez y ha subrayado que "ha sabido leer la calle como nadie".

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En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado a la Comunitat Valenciana como ejemplo de "lo que ocurre cuando gobierna el PP y Vox" y ha recordado que "venimos de una tierra en la que ocho hombres, entre ellos un maltratador, un torero y Mazón, el del Ventorro, decidieron en un pacto de la servilleta conformar un Consell que ha puesto en marcha franquistas, machistas, negacionistas y depredadoras del territorio". "Eso es lo que nos puede esperar si gobiernan el PP y Vox en España", ha advertido.

"UNA MUJER LES VA A ECHAR DE LA GENERALITAT"

Asimismo, ha destacado que "la victoria del PSOE del próximo 29 de noviembre será el preludio de la que tendremos en mayo del año que viene" y ha añadido: "Una mujer les va a echar de la Generalitat Valenciana".

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Finalmente, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha destacado que los socialistas valencianos ya han presentado sus candidaturas en las tres provincias. "Hemos presentado el mejor equipo en las tres provincias y enfrente tenemos a un PP que no sabemos a quiénes van a poner", ha recalcado.

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