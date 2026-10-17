Colegio Ingenieros de Caminos: El agua no tiene ideología, su gestión tampoco debe tenerla

Guardar

Amaya Quincoces y Elena Sánchez Laso

Madrid, 17 oct (EFE).- El agua "no tiene ideología" y su gestión, "tampoco debe tenerla", según afirma el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ricardo Martín de Bustamante, en una entrevista con EFE, en la que hace repaso de las demandas del colectivo de cara a las próximas elecciones generales, y en la que reclama mayores inversiones hidráulicas.

PUBLICIDAD

En el Colegio "reclamamos para la próxima legislatura" un pacto de Estado por el agua, un nuevo plan hidrológico nacional, la aprobación de una ley de presas y un programa específico para su conservación en los presupuestos generales del Estado, asegura el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

España tiene un reto "de gran relevancia" en el ámbito hidráulico, según explica tras afirmar, con la vista en el próximo Gobierno, que en ese desafío es necesario "que primen los criterios técnicos frente a los políticos".

PUBLICIDAD

En materia de presas, "hay una dispersión normativa" y es necesario dotarlas de "una regulación de rango legal, como ya ocurre en el ámbito de las carreteras y puertos", ha añadido. Tras las elecciones, ha dicho, "confiamos en que el nuevo Gobierno" continúe el desarrollo de la propuesta normativa sobre la mesa, porque "es necesario, estratégico y decisivo para España".

"Nuestro parque presístico es uno de los más maduros de Europa", con un 60 % de las presas estatales superando ya los 60 años. "Su posible deterioro y el desfase tecnológico pueden conformar un riesgo en el caso de que no se tomen medidas", según ha advertido el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos.

PUBLICIDAD

Ha añadido que "el mantenimiento y la modernización de nuestras presas es una responsabilidad ineludible que exige una inversión anual".

"Debemos trazar el rumbo del Estado a largo plazo en materia de agua", ha dicho, tras añadir que en dicha senda deben primar "los criterios técnicos" y la cogobernanza entre administraciones "con total independencia del partido que gobierne y de intereses localistas".

PUBLICIDAD

Entre las demandas del colectivo al que representa, ha destacado además la necesidad de que se apruebe la regulación que reconozca "expresamente" a los ingenieros de caminos, canales y puertos como técnicos competentes exclusivos en seguridad de presas.

Martín de Bustamante ha recordado que se trata de reivindicaciones ya planteadas, y que es "imprescindible" que sean implementadas por el próximo Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales, "independientemente de su signo político".

PUBLICIDAD

Sobre la demanda del Colegio de un pacto de Estado por el agua, su presidente ha propuesto una planificación a diez años, que identifique las actuaciones necesarias y asegure los fondos públicos, aprovechando la financiación europea y evaluando la colaboración público-privada en proyectos viables.

"El acuerdo debe garantizar que las obras se ejecuten, aunque cambien los gobiernos", ha asegurado Ricardo Martín de Bustamante.

Entre sus propuestas para la nueva legislatura en España, solicita además la tramitación e implementación de un nuevo plan hidrológico nacional que coordine los planes de las cuencas con los de sequías e inundaciones.

PUBLICIDAD

Este debería impulsar a su juicio, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, las actuaciones pendientes de depuración y la conservación y restauración de cauces.

También debería evaluar las necesidades de regulación y almacenamiento y combinar los recursos superficiales y subterráneos con la desalación y la reutilización.

"Defendemos un reequilibrio razonable entre cuencas excedentarias y deficitarias, sustentado en criterios técnicos y en la viabilidad ambiental y económica de las soluciones", según ha destacado el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos.

PUBLICIDAD

En el caso de las sequías, su propuesta pasa por reducir las pérdidas de las redes, modernizar el regadío, incrementar la reutilización y la desalación donde sea adecuado y mantener y adaptar la capacidad de regulación de los embalses.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos ha hecho referencia expresa "al cambio en los patrones climáticos" tras afirmar que es necesario también estudiar de forma pormenorizada "la conveniencia de construir nuevos embalses en algunas comunidades", por ejemplo en Galicia y Andalucía.

PUBLICIDAD

"Los embalses deben estar preparados para almacenar agua de la que disponer en periodos de escasez y para reducir las puntas de las crecidas" en momentos de fuertes lluvias; "las infraestructuras hidráulicas salvan vidas", ha asegurado.

Ha insistido en que en España hay un déficit de inversión en infraestructuras hidráulicas y también del número de presas en determinadas cuencas. "Es necesario acometer inversiones para garantizar la seguridad ciudadana ante inundaciones y el abastecimiento de agua ante sequías".

En España, ha proseguido, se necesita invertir 103.824 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en el periodo 2026-2035, en línea con la estimación de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Dentro de esa cifra, 4.644 millones corresponden a la adecuación y mejora de la seguridad de las presas estatales y 27.000 millones a la renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua, ha dicho. "En la próxima legislatura debemos impulsar la ejecución de estas inversiones y asegurar su continuidad presupuestaria", ha añadido. EFE

(foto)