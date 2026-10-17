Espana agencias

Colegio Ingenieros de Caminos: El agua no tiene ideología, su gestión tampoco debe tenerla

Guardar

Amaya Quincoces y Elena Sánchez Laso

Madrid, 17 oct (EFE).- El agua "no tiene ideología" y su gestión, "tampoco debe tenerla", según afirma el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ricardo Martín de Bustamante, en una entrevista con EFE, en la que hace repaso de las demandas del colectivo de cara a las próximas elecciones generales, y en la que reclama mayores inversiones hidráulicas.

PUBLICIDAD

En el Colegio "reclamamos para la próxima legislatura" un pacto de Estado por el agua, un nuevo plan hidrológico nacional, la aprobación de una ley de presas y un programa específico para su conservación en los presupuestos generales del Estado, asegura el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

España tiene un reto "de gran relevancia" en el ámbito hidráulico, según explica tras afirmar, con la vista en el próximo Gobierno, que en ese desafío es necesario "que primen los criterios técnicos frente a los políticos".

PUBLICIDAD

En materia de presas, "hay una dispersión normativa" y es necesario dotarlas de "una regulación de rango legal, como ya ocurre en el ámbito de las carreteras y puertos", ha añadido. Tras las elecciones, ha dicho, "confiamos en que el nuevo Gobierno" continúe el desarrollo de la propuesta normativa sobre la mesa, porque "es necesario, estratégico y decisivo para España".

"Nuestro parque presístico es uno de los más maduros de Europa", con un 60 % de las presas estatales superando ya los 60 años. "Su posible deterioro y el desfase tecnológico pueden conformar un riesgo en el caso de que no se tomen medidas", según ha advertido el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Ha añadido que "el mantenimiento y la modernización de nuestras presas es una responsabilidad ineludible que exige una inversión anual".

"Debemos trazar el rumbo del Estado a largo plazo en materia de agua", ha dicho, tras añadir que en dicha senda deben primar "los criterios técnicos" y la cogobernanza entre administraciones "con total independencia del partido que gobierne y de intereses localistas".

Entre las demandas del colectivo al que representa, ha destacado además la necesidad de que se apruebe la regulación que reconozca "expresamente" a los ingenieros de caminos, canales y puertos como técnicos competentes exclusivos en seguridad de presas.

Martín de Bustamante ha recordado que se trata de reivindicaciones ya planteadas, y que es "imprescindible" que sean implementadas por el próximo Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales, "independientemente de su signo político".

Sobre la demanda del Colegio de un pacto de Estado por el agua, su presidente ha propuesto una planificación a diez años, que identifique las actuaciones necesarias y asegure los fondos públicos, aprovechando la financiación europea y evaluando la colaboración público-privada en proyectos viables.

 "El acuerdo debe garantizar que las obras se ejecuten, aunque cambien los gobiernos", ha asegurado Ricardo Martín de Bustamante.

Entre sus propuestas para la nueva legislatura en España, solicita además la tramitación e implementación de un nuevo plan hidrológico nacional que coordine los planes de las cuencas con los de sequías e inundaciones.

Este debería impulsar a su juicio, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, las actuaciones pendientes de depuración y la conservación y restauración de cauces.

También debería evaluar las necesidades de regulación y almacenamiento y combinar los recursos superficiales y subterráneos con la desalación y la reutilización.

"Defendemos un reequilibrio razonable entre cuencas excedentarias y deficitarias, sustentado en criterios técnicos y en la viabilidad ambiental y económica de las soluciones", según ha destacado el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos.

En el caso de las sequías, su propuesta pasa por reducir las pérdidas de las redes, modernizar el regadío, incrementar la reutilización y la desalación donde sea adecuado y mantener y adaptar la capacidad de regulación de los embalses.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos ha hecho referencia expresa "al cambio en los patrones climáticos" tras afirmar que es necesario también estudiar de forma pormenorizada "la conveniencia de construir nuevos embalses en algunas comunidades", por ejemplo en Galicia y Andalucía.

"Los embalses deben estar preparados para almacenar agua de la que disponer en periodos de escasez y para reducir las puntas de las crecidas" en momentos de fuertes lluvias; "las infraestructuras hidráulicas salvan vidas", ha asegurado.

Ha insistido en que en España hay un déficit de inversión en infraestructuras hidráulicas y también del número de presas en determinadas cuencas. "Es necesario acometer inversiones para garantizar la seguridad ciudadana ante inundaciones y el abastecimiento de agua ante sequías".

En España, ha proseguido, se necesita invertir 103.824 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en el periodo 2026-2035, en línea con la estimación de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Dentro de esa cifra, 4.644 millones corresponden a la adecuación y mejora de la seguridad de las presas estatales y 27.000 millones a la renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua, ha dicho. "En la próxima legislatura debemos impulsar la ejecución de estas inversiones y asegurar su continuidad presupuestaria", ha añadido. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La multa que enfrentan los bañistas de la Puerta del Sol por meterse con colchonetas en la fuente de la plaza: hasta 750 euros por vandalismo

El Ayuntamiento investiga para identificar a las personas a las que ha prometido sancionar

La multa que enfrentan los bañistas de la Puerta del Sol por meterse con colchonetas en la fuente de la plaza: hasta 750 euros por vandalismo

La masa muscular puede ser un factor determinante para sobrevivir a un cáncer, esto dice la ciencia

El próximo lunes, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad que en España afectará a 38.318 nuevas pacientes durante 2026, según la AECC

La masa muscular puede ser un factor determinante para sobrevivir a un cáncer, esto dice la ciencia

La estación de Metro de Sol seguirá cerrada hasta que se garantice que se cumplen las condiciones de “seguridad y salud”

Pese a que los trabajos de limpieza han finalizado “con éxito” y a que la estación de Cercanías continúa operativa, la Comunidad de Madrid no ha dado una fecha para la reapertura

La estación de Metro de Sol seguirá cerrada hasta que se garantice que se cumplen las condiciones de “seguridad y salud”

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no ha acudido a la cita

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

Mínguez ha sido muy criticada al conocerse que su pareja tiene una empresa inmobiliaria con más de 30 viviendas y que ha realizado varios desahucios

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”