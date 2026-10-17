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Chivite (PSN) llama a hacer "reaccionar" a la ciudadanía ante una "cita decisiva para el futuro"

30/09/2026 La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, durante la ceremonia de anuncio de la ciudad que acogerá la 41 edición de los Premios Goya, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
30/09/2026 La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, durante la ceremonia de anuncio de la ciudad que acogerá la 41 edición de los Premios Goya, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha llamado este sábado a hacer "reaccionar" a la ciudadanía ante una "cita decisiva para el futuro y para el modelo de sociedad que queremos construir". A su vez, ha advertido de la estrategia de UPN, que "ha optado por pactar con el PP y acercarse a Vox, evidenciando que la derecha está dispuesta a entenderse con la ultraderecha para alcanzar el poder".

Chivite ha liderado la comitiva navarra que ha acudido este sábado al Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada. Una cita en la que el PSN ha reivindicado "la fortaleza de un partido que tiene proyecto, equipo y fuerza para afrontar los próximos comicios con ambición, confianza y vocación de mayoría". Los socialistas navarros, destacan en una nota de prensa, afrontan las elecciones generales "con unidad, fortaleza y movilización para defender los avances logrados y seguir construyendo una Navarra y una España con más derechos, más oportunidades y mejores servicios públicos".

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María Chivite ha destacado que "es importante que hagamos reaccionar a la ciudadanía, porque lo que hoy tenemos mañana puede no estar. Los derechos, los avances sociales y las políticas que mejoran la vida de la gente no están garantizados, hay que defenderlos y seguir trabajando para ampliarlos". Y ha asegurado que el PSN "sale a defender todo lo que se ha conseguido, pero también a ofrecer un horizonte de futuro".

Los socialistas han advertido de que el 29 de noviembre "decidimos qué modelo de país queremos y sobre qué pilares queremos sustentarlo". En este sentido, han reivindicado "el modelo socialista", que "aúna crecimiento con cohesión, progreso y protección, y en el que lo público es una palanca de desarrollo que garantiza la igualdad de oportunidades". Un modelo que "sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y que entiende que el progreso económico solo tiene sentido si se traduce en bienestar, derechos y oportunidades para el conjunto de la ciudadanía".

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María Chivite ha advertido, además, de que "la polarización y la confrontación permanente no pueden convertirse en la norma de la vida política". "La polarización alimenta a los extremos y debilita la democracia. Como partido, tenemos que defender la fortaleza de las instituciones y la decencia y la dignidad de la política. Frente a quienes buscan dividir y enfrentar a la ciudadanía, el PSOE representa la responsabilidad, la convivencia y la voluntad de seguir avanzando", ha afirmado.

En Navarra, ha resaltado que "esta diferencia de modelos también resulta evidente en la estrategia de UPN", que "ha optado por pactar con el PP y acercarse a Vox, evidenciando que la derecha está dispuesta a entenderse con la ultraderecha para alcanzar el poder".

Chivite ha afirmado que "el PSOE es un partido resiliente que ha demostrado que es posible crecer, generar oportunidades y ampliar derechos al mismo tiempo, y eso es lo que queremos seguir haciendo". Por ello, el PSN ha llamado a "trabajar unidos, con determinación y confianza en un proyecto colectivo que tiene en la igualdad, la justicia social y la mejora de la vida de las personas sus principales señas de identidad".

"El 29 de noviembre se decide si Navarra y España siguen avanzando en derechos, oportunidades y bienestar o si se abre la puerta a quienes quieren dar pasos atrás", han concluido.

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