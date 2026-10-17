Begoña Gómez, ovacionada junto a Pedro Sáchez por la militancia en el mitin de Fuenlabrada

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Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han sido aclamados por la militancia del PSOE en un acto preelectoral que se celebra en Fuenlabrada (Madrid), en cuyos prolegómenos han comparecido juntos, se han abrazado y se han dado un beso entre aplausos y vítores.

La entrada de Sánchez en el Centro cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, repleto de militantes socialistas, ha sido anunciada por la megafonía anticipando que acudía acompañado de Begoña Gómez, entre aplausos de los asistentes, muchos de ellos ataviados con camisetas rojas con el lema "La fuerza de la gente".

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Una música potente ha sonado mientras ambos accedían hasta el escenario, donde se han abrazado y se han dado un beso, para después sentarse en primera fila a la espera del comienzo del mitin.

"Cómo me alegro, Pedro, de que hoy estés acompañado por Begoña aquí; cómo me alegro", ha afirmado poco después desde el escenario la líder de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, candidata al Congreso por Madrid, provocando una nueva ovación del público.

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Las investigaciones judiciales a Begoña Gómez por su papel en la gestión de un máster en la Universidad Complutense han sido blanco de reiterados ataques de la oposición, principalmente del PP y Vox, en los últimos meses. EFE

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