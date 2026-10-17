Aemet eleva a rojo el aviso este domingo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante

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València, 17 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a aviso rojo (peligro extraordinario) la previsión este domingo en el litoral sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, por lluvias con acumulados de 200 litros por metro cuadrado en doce horas y de 300 l/m2 en 24 horas en algunos puntos.

El aviso se ha establecido entre las 10:00 y las 23:59 horas y Aemet advierte de que el peligro meteorológico es extraordinario y de que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos "muy graves o catastróficos".

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El aviso rojo se mantendrá el lunes, día 19, en la misma zona (litoral norte de Alicante y sur de Valencia), entre las 00:00 y las 10:00 horas. EFE