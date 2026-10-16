Solo el 13 % de los excarcelados volvieron a prisión tras lograr la libertad en 2020

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Madrid, 16 oct (EFE).- Solo el 13,3 % de los excarcelados en 2020 reincidieron en los cuatro años siguientes a obtener la libertad, una cifra que se reduce al 6,74 % en el caso de las personas que cumplen una pena o medida alternativa al ingreso en prisión.

Así se desprende del último estudio de reincidencia entre 2020 y 2024, elaborado por la Central Penitenciaria de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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El informe se centra en el seguimiento de 17.890 personas excarceladas en 2020 y a través del cual se constata que hasta 2024 tan solo ingresaron en prisión 2.384 personas, lo que supone que el 86,7 % no ha reincidido.

Los delitos contra la propiedad presentan la mayor tasa de reincidencia frente a los cometidos contra la libertad sexual, los cuales tienen el porcentaje más bajo con el 5,04 %.

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Mientras que el 95,2 % de los reincidentes eran hombres, de los cuales 9 de cada diez -88,2 %- tenían nacionalidad española, tan solo el 8,01 % de la población extranjera reincide, frente 15,06 % de la población española.

La investigación señala que la tasa de reincidencia de las mujeres es sensiblemente inferior a la de los hombres: un 7,61 % frente a un 13,85 %.

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En cuanto a la edad, el estudio muestra que 69,4 % de los reincidentes con pena de prisión tenía entre 26 y 45 años.

Entre los delitos con mayor tasa de reincidencia se encuentran los cometidos contra la propiedad (20,26 %), los de quebrantamiento de condena no vinculada a violencia de género (19,86 %), los delitos contra el orden público (16,13 %) y los delitos de violencia de género (14,98 %).

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En la parte inferior de la tabla se sitúan los delitos de homicidios (7,37 %), contra el orden socioeconómico (7,32 %), contra la salud pública (5,39 %) y contra la libertad sexual (5,04 %).

Asimismo, el informe indica que es menor la probabilidad de cometer un nuevo delito a mayor edad en el momento de la excarcelación.

En la anterior investigación, publicada en 2022, la tasa de reincidencia era del 19,98 % tomando como año de liberación el 2009 y cogiendo los próximos 10 años como intervalo de estudio. EFE

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