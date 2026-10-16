Sindicato Semaf convoca una huelga de maquinistas el 29 de octubre en Renfe

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Madrid, 16 oct (EFE).- El Sindicato de Maquinistas Semaf ha acordado convocar una huelga de 24 horas el próximo 29 de octubre en todas las empresas del Grupo Renfe tras constatarse el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, argumenta.

El sindicato ha anunciado esta convocatoria dirigida a todo el personal de conducción en un comunicado este viernes, en el que explica que se ha llegado a este acuerdo tras resultar infructuosa la vía previa de la Comisión de Conflictos.

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Semaf asegura que en una reciente reunión mantenida hoy con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe se constató el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

En Semaf "hicimos nuestro trabajo desde el primer día presentando propuestas para cada mesa, pero la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos", explica el sindicato de maquinistas. EFE

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