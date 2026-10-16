Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Pedro Sánchez (REUTERS/Yves Herman)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes el respaldo expresado por los Veintisiete a Ceuta y Melilla y ha defendido el modelo migratorio español frente a las objeciones planteadas por varios dirigentes comunitarios a la regularización extraordinaria de migrantes. “Europa está hoy más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades también son Europa”, ha afirmado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al término de la cumbre de líderes de los 27 países de la Unión Europea, celebrada en Bruselas. El Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones que reconocen la “situación específica” de las dos ciudades autónomas, por ser la única frontera terrestre de la UE con el continente africano.

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El documento también expresa la solidaridad de los Estados miembros con España tras la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y alude al apoyo financiero y operativo comunitario ante la situación de ambas ciudades.

“El Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, que tienen la única frontera de la Unión Europea con el continente africano”, recoge el texto adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno.

Un respaldo específico a Ceuta y Melilla

El presidente ha sostenido que la mención separada de Ceuta y Melilla en las conclusiones refleja un mayor compromiso de las instituciones y de los gobiernos de la Unión con ambas ciudades. “Hay un reconocimiento explícito por parte de la Unión a las dos ciudades autónomas, la de Ceuta y Melilla, como fronteras terrestres, no solamente de España, sino también de Europa en África”, ha señalado.

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Sánchez ha añadido que el acuerdo incluye “la solidaridad de los líderes europeos y el compromiso de movilización operativa y también de recursos financieros por parte de las instituciones comunitarias”.

Pedro Sánchez. (REUTERS/Yves Herman)

El presidente ha defendido que la referencia no quedó incluida en el apartado general sobre migración, sino en un punto específico de las conclusiones. El texto vincula el respaldo europeo con la crisis fronteriza de julio y con la condición particular de Ceuta y Melilla.

“Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero creo que es un paso muy importante el que hemos dado desde el punto de vista político con estas conclusiones y el reconocimiento por parte de los líderes y por parte también de las instituciones comunitarias”, ha afirmado Sánchez.

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Sánchez rechaza que España vaya a contracorriente

La defensa de las ciudades autónomas ha coincidido con un debate sobre las políticas migratorias españolas dentro de la cumbre. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió que Bruselas examinara el modelo de regularización aplicado por España, mientras que la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, reclamó reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores tras la crisis de Ceuta.

Sánchez ha reconocido que mantiene discrepancias con Frederiksen, pero ha rechazado que la política española se aparte de la orientación seguida en otros Estados miembros. “No es contracorriente porque hay otros muchos países que no lo llaman regularización, pero que están también reconociendo permisos de trabajo a muchos de esos migrantes”, ha asegurado.

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El presidente ha defendido que la estrategia española combina medidas contra la inmigración irregular, cooperación con los países de origen y tránsito, retornos y vías para reconocer derechos a quienes ya residen en territorio nacional. “España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular, la cooperación con los países de tránsito y de origen”, ha sostenido durante su comparecencia.

Pedro Sánchez defiende en la ONU una respuesta a la crisis de Ceuta con legalidad y derechos humanos.

El jefe del Ejecutivo ha discrepado de la posición de la primera ministra danesa sobre el reconocimiento de derechos a los inmigrantes que ya se encuentran en un país de la Unión Europea. “Yo creo que sí. Es más, creo que reconociendo esos derechos, lo que se hace es anclar a esos migrantes a ese país que los reconoce”, ha afirmado.

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Sánchez también ha respondido a las declaraciones del primer ministro checo, Andrej Babiš, quien había acusado al Gobierno español de promover un reemplazo de población para mantenerse en el poder. El presidente español ha equiparado ese planteamiento con las posiciones de Vox. “Me suena mucho a lo que dice la ultraderecha de Vox en España. Por tanto, es el mismo discurso porque pertenecen a la misma familia política”, ha manifestado.

El presidente ha insistido en que el debate migratorio entre los Veintisiete mostró posiciones distintas, aunque ha valorado que la cumbre terminara con una fórmula de consenso. “Hemos llegado a un acuerdo en torno al texto, al párrafo sobre la migración. Ha habido mucho debate, hay posiciones muy diferentes entre unos países y otros, pero hemos logrado una solución de compromiso”, ha dicho.

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