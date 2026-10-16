Sémper (PP) defiende el compromiso "inexcusable" de construir más vivienda frente a los "parches" de los decretos

14/05/2026 El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper (c), en un paseo electoral por la Plaza de la Encarnación. A 14 de mayo 2026, en Sevilla (Andalucía, España).El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha visitado este jueves la capital andaluza para apoyar la campaña electoral del PP-A de cara a las elecciones del 17M, retomando así su actividad política tras casi diez meses de baja por un cáncer. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press

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El PP propondrá poner en el mercado de la vivienda en España un millón de viviendas en próximos cuatro años. La formación reitera, asimismo, que para solventar el acceso a la vivienda, un problema que "afecta a todos los españoles", no existen "varitas mágicas", pero sí requiere el compromiso "inexcusable" de "construir" más vivienda frente a los "parches" de los decretos ley del Gobierno central.

Así lo ha señalado este viernes el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, que se encuentra de visita en la isla de Tenerife para abordar una agenda de trabajo en el archipiélago canario y reunirse con diferentes colectivos del ámbito de la cultura y el deporte.

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"La vivienda --ha continuado el portavoz popular ante los medios-- ha sido la gran olvidada por parte de este Gobierno en los últimos ocho años. Lo primero que tenemos que decirle a los españoles es que este problema no se resuelve con una varita mágica. No se resuelve con parches de reales decretos ley. Se resuelve o se intenta resolver con políticas integrales, a las que hay que dedicarles tiempo".

En ese sentido, la formación popular ha propuesto poner en el mercado de la vivienda en torno a un millón de viviendas en los próximos cuatro años, junto a una política fiscal que incluya la posibilidad de incorporar los avales públicos como incentivo. "Pero, sobre todo, lo hay que hacer son tres cosas inexcusables: Construir, construir y construir. Si no incrementamos la oferta, ninguna otra política que implementemos será útil", ha aseverado Sémper.

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