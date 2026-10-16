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Quiles, un campeón mundial "orgulloso de ser murciano y de llevar la tierra a lo más alto"

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Murcia, 16 oct (EFE).- Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3 tras imponerse en Indonesia y sumar 10 victorias en 17 carreras, ha agradecido este viernes en Murcia el apoyo “especial” de su Región y se declara orgulloso de llevar su tierra a lo más alto, antes de dar el salto a Moto2 la próxima temporada.

Quiles se ha declarado "orgulloso de ser murciano y de llevar la tierra a lo más alto" y agradeció "el apoyo recibido" en su región "que siempre es especial".

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El joven piloto, de 18 años -nació el 19 de marzo de 2008 en Murcia-, ha hecho esas declaraciones en la recepción que se le hizo en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, por parte del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien estuvo acompañado por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa; y el director general de Deportes, Francisco Sánchez.

"Estoy muy orgulloso de ser murciano y de llevar siempre la tierra a lo más alto y doy las gracias por el apoyo que siempre recibo en mi Región y que siempre es especial", manifestó el deportista para quien López Miras tuvo palabras de felicitación y elogio.

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"Aquí recibimos a los grandes embajadores de la Región y que llevan a lo más alto su bandera y Máximo es uno de los grandes y orgullo de esta tierra, alguien que hace feliz a mucha gente con la auténtica proeza que ya, a su temprana edad, ha hecho", indicó el jefe del Ejecutivo murciano.

"Sobre tu moto llevas el orgullo de toda una Región. Detrás de cada victoria hay una lección y aquí hay mucho más que velocidad. Hay talento, sacrificio, valentía y capacidad para superar dificultades", comentó también López Miras dirigiéndose directamente a Quiles como "un ejemplo a seguir".

Además tuvo un reconocimiento para los padres y la hermana del campeón como "grandes sufridores" y a los integrantes de su equipo, el conjunto valenciano CFMoto Aspar Team que capitanea Jorge Martínez Aspar, y se acordó de Borja Gómez, piloto de San Javier fallecido hace algo más de un año, el 3 de julio en Francia, a la edad de 20 mientras entrenaba en el circuito de Magny Cours. "Seguro que estará orgulloso de ti", declaró.

Tras el acto en San Esteban tuvo lugar uno similar en el Ayuntamiento de Murcia, con la alcaldesa, Rebeca Pérez, junto a Quiles. EFE

Ij/bc/og

(foto)

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