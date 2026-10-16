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Prisión permanente revisable por matar y agredir sexualmente a una mujer en Sabiote (Jaén)

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Jaén, 16 oct (EFE).- La Audiencia de Jaén ha condenado a pena de prisión permanente revisable al hombre que fue declarado, por un jurado popular, culpable de asesinato y agresión sexual de una mujer de 74 años ocurrida el 7 de mayo de 2024 en Sabiote.

La condena de prisión permanente revisable incorpora la accesoria de inhabilitación absoluta de igual duración que la pena de prisión, y libertad vigilada por tiempo de 10 años a cumplir tras la pena de cárcel, consistente en prohibición de aproximación a los hijos de la víctima a distancia inferior a 100 metros y la prohibición de residir en la localidad de Sabiote.

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Además, como autor responsable de un delito de agresión sexual la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén le ha impuesto 15 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad por tiempo de 10 años.

Como autor responsable del delito de robo con violencia en casa habitada se le ha condenado a cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el citado tiempo.

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Como autor responsable del delito de robo de uso de vehículo de motor con violencia, además, se le ha condenado a la pena de cinco años de prisión y en concepto de responsabilidad civil el acusado indemnizará a los hijos de la fallecida en la cantidad de 250.000 euros por los daños morales causados por la pérdida de su madre. EFE

gd/fs/ros

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