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Piden cuatro años de cárcel para el responsable de un accidente mortal en Nochebuena de 2023 en Cangas de Onís, Asturias

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La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado cuatro años de cárcel y seis de prohibición de conducir para un acusado por un accidente ocurrido en la Nochebuena de 2023 en el que falleció un joven, a la altura de Cangas de Onís. La vista está prevista para el 19 de octubre, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3.

Según ha informado el Ministerio Fiscal en nota de prensa, los hechos ocurrieron en torno a las 00.30 horas del 25 de diciembre de 2023, cuando el acusado (2000) circulaba por la carretera CO-6 en un Peugeot 306, propiedad de su padre.

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El acusado conducía con bajo la influencia del alcohol y las drogas, además de circular a más velocidad de la adecuada para la vía. En un tramo con doble sentido de circulación curvo a la derecha, sin arcenes, con la calzada seca y limpia, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera por el margen izquierdo.

Tras circular por la cuneta lateral de hierba y tierra, volvió a la carretera sin control y volcó sobre el lateral izquierdo del coche. Junto a él viajaban otras dos personas.

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Tras el accidente, la Guardia Civil realizó al acusado las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando un resultado de 0,79 mg/l de alcohol en aire espirado en la primera prueba. También dio positivo al consumo de cannabis y cocaína.

A consecuencia de los hechos, la víctima, que viajaba en la parte trasera del vehículo, sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento en el mismo lugar del siniestro. El otro integrante del vehículo, que viajaba en el asiento delantero derecho, sufrió una contusión en el hombro derecho, compatible con el cinturón de seguridad, y una reacción psíquica por la que precisó tratamiento en salud mental.

Además de la pena de cárcel y retirada del carnet, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al Ayuntamiento de Cangas de Onís con la cantidad que se acredite por la intervención del servicio de bomberos; al SESPA, salvo concierto de la compañía de seguros del vehículo, con la cantidad que se acredite en concepto de gastos médicos ocasionados; a la persona herida, con 14.798,35 euros; y a los padres de la víctima con 146.282,48 euros y 104.623,51 euros.

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