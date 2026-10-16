Miles de docentes piden la dimisión de la consejera de Educación madrileña

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- Miles de manifestantes, 35.000 según Delegación del Gobierno y 60.000 según organizaciones convocantes, se han reunido este viernes en la tercera jornada de huelga indefinida de los docentes madrileños para reclamar una educación pública de calidad en una concentración marcada por los gritos de dimisión a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Este viernes es el tercer día del paro indefinido convocado por Comisiones Obreras, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, además de otras plataformas docentes, a la que están llamados 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias que dan clase a más de 666.000 alumnos en la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

La manifestación ha comenzado en el Paseo del Prado, a la altura del Jardín Botánico, adonde han llegado miles de profesiones, padres y estudiantes ataviados con la ya simbólica camiseta verde en defensa de la educación pública.

"Y colorín colorado, los docentes se han cansado", decía una de las pancartas que han llenado la manifestación de mensajes de lucha por una educación pública de calidad, aunque también ha habido cánticos dirigidos a responsables políticos como: "El patio de Ayuso es particular. Si no tienes dinero, no puedes pasar".

PUBLICIDAD

En su recorrido, los manifestantes han pasado por la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde han hecho una sentada y han intensificado el sonido de los pitidos y los gritos de queja, en este caso, por las educadoras infantiles, quienes, han resaltado, "no llegan a fin de mes".

La marea verde también ha pasado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde el ruido de los manifestantes se ha incrementado aún más y se han elevado las críticas hasta pedir la dimisión de su responsable, Mercedes Zarzalejo, quien esta misma jornada ha calificado de "inasumibles" las reivindicaciones.

PUBLICIDAD

"Sin vivienda no hay educación", han clamado los manifestantes a su paso por la Calle de Alcalá y en la entrada de la Puerta del Sol, donde se han encontrado también -con un aplauso y la música de los tambores- junto a la acampada instalada en la céntrica plaza en defensa de la vivienda.

Según los convocantes, el seguimiento de la huelga indefinida ha sido de más del 60 % desde que comenzara el pasado miércoles.

"Hemos tenido dos concentraciones que han desbordado todo lo que esperábamos, muy multitudinarias", ha celebrado en declaraciones a los medios el responsable de enseñanza pública de UGT en Madrid, Chema Pinto, quien ha atribuido esta buena acogida al malestar de los docentes.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios, Pinto ha recordado que los centros educativos de Madrid afrontan problemas en infraestructuras, con veranos en los que en las aulas llegan a los 30ºC, ha denunciado; salarios que "no parecen del Estado español" y ratios que "tampoco están dentro de la normalidad europea".

La portavoz de Menos Lectivas, Clara Saralegui, ha pedido, por su parte, a la consejera de Educación que "deje de difundir bulos" y se siente a negociar "con una actitud que no sea agresiva".

PUBLICIDAD

"Las docentes no pedimos imposibles, pedimos algo que ya han implementado en otras comunidades autónomas compañeros suyos del Partido Popular. Pedimos trabajar en condiciones dignas y con recursos suficientes para atender a nuestro alumnado", ha dicho. EFE