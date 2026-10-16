16/10/2026 Los líderes europeos reconocen la "situación especial" de Ceuta y Melilla como única frontera de la UE con África. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reconocido este viernes la "situación especial" de Ceuta y Melilla como "única" frontera de la Unión Europea con África, en un texto de conclusiones que expresa también la "solidaridad" de los 27 tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. POLITICA Pool UE

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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reconocido este viernes la "situación especial" de Ceuta y Melilla como "única" frontera de la Unión Europea con África, en un texto de conclusiones que expresa también la "solidaridad" de los 27 tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

"El Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, que tienen la única frontera de la Unión Europea con el continente africano", señala el párrafo dedicado a las dos ciudades autónomas en el texto de conclusiones adoptado por los mandatarios en la cumbre que les ha reunido durante dos días en Bruselas.

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El documento no menciona la crisis en Ceuta en su apartado dedicado a la migración en Europa, sino que lo hace en un punto a parte en el que el Consejo Europeo "expresa su solidaridad y apoyo con España en relación a la repentina entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026".

La mención de los líderes concluye celebrando el apoyo financiero y operativo de la Unión Europea a España para responder a la situación, "dada la especifica situación de Ceuta y Melilla".

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En rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que "Europa está hoy más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades también son Europa".

"Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero creo que es un paso muy importante el que hemos dado desde el punto de vista político con estas conclusiones y el reconocimiento por parte de los líderes y por parte también de las instituciones comunitarias", ha concluido.

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