Espana agencias

La UE reconoce la situación específica de Ceuta y Melilla como frontera europea en África

Guardar

Bruselas, 16 oct (EFE).- El Consejo Europeo reconoció este viernes la "situación específica" de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como "únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano" y expresó su solidaridad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

En las conclusiones de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario, los Veintisiete acordaron dedicar un punto a los enclaves españoles, pero fuera del apartado dedicado a la migración, en el que se acoge además "con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE".

PUBLICIDAD

La UE "expresa su solidaridad y su apoyo a España en relación con la repentina afluencia masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, y acoge con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE, dada la situación específica de Ceuta y Melilla", según se lee en el documento. EFE

(Más información en EFE Internacional)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

El mismo día que el portavoz de ERC ha reconocido “haber fracasado”, la editorial Ara Llibres ha anunciado la publicación de su tercer libro

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Los Veintisiete reconocen la situación especial de las dos ciudades como única frontera terrestre del bloque con África

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes Topacio Fresh y Fran Perea a la actriz Candela Serrat o el todoterreno Mario Vaquerizo

Los cuatro famosos se sientan en el plató de Roberto Leal hasta el martes 20 de octubre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes Topacio Fresh y Fran Perea a la actriz Candela Serrat o el todoterreno Mario Vaquerizo

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias

El monarca británico ha cedido una acuarela de Birkhall, su refugio escocés, para una colección cápsula que firma junto a la histórica casa de moda y Highgrove Gardens

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

Motse Mínguez dimite como portavoz del PSOE tras la polémica por los pisos en alquiler de su pareja y Pedro Sánchez lo lamenta: “Le dije que no lo hiciera. Es muy buena persona”

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid