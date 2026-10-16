La UE reconoce la situación específica de Ceuta y Melilla como frontera europea en África

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El Consejo Europeo reconoció este viernes la "situación específica" de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como "únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano" y expresó su solidaridad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

En las conclusiones de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario, los Veintisiete acordaron dedicar un punto a los enclaves españoles, pero fuera del apartado dedicado a la migración, en el que se acoge además "con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE".

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La UE "expresa su solidaridad y su apoyo a España en relación con la repentina afluencia masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, y acoge con satisfacción el apoyo financiero y operativo de la UE, dada la situación específica de Ceuta y Melilla", según se lee en el documento. EFE

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