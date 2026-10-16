La justicia avala la investigación al CNI por el espionaje a Aragonès con Pegasus

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Barcelona, 16 oct (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha avalado las diligencias acordadas por el juez que investiga el espionaje al expresidente catalán Pere Aragonès con Pegasus, entre ellas la imputación de la exdirectora del CNI Paz Esteban y la desclasificación de información reservada sobre el caso.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección novena de la Audiencia estima parcialmente los recursos que presentó la Abogacía del Estado, con el apoyo de la Fiscalía, para pedir la nulidad de las diligencias acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que investiga la querella de Aragonès por el espionaje a su móvil con Pegasus.

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El tribunal estima parte de los recursos para reprochar al juez sus "excesos" al delimitar el ámbito temporal por el que requirió información, que la Audiencia de Barcelona considera que debe ceñirse al período comprendido entre julio de 2018 y marzo de 2020, cuando según las pruebas periciales Aragonès tuvo el móvil infectado con Pegasus.

La Audiencia de Barcelona descarta, no obstante, que el instructor haya llevado a cabo una investigación "prospectiva", como alegaban la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que defiende a la exdirectora del CNI Paz Esteban-, y mantiene que las diligencias acordadas "guardan relación directa" con el objeto de las pesquisas, de la misma forma que la citación de Esteban como imputada.

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Entre las diligencias que el tribunal cree pertinentes, figura la expedición de una orden europea de investigación y de comisiones rogatorias para que la empresa que comercializa Pegasus informe sobre la contratación del producto, la desclasificación de información del CNI sobre el uso del software en el móvil de Aragonès o requerimientos al Tribunal de Cuentas para que informe sobre la compra del programario espía por parte de los servicios secretos.

Para el tribunal, el auto del juez que ha sido recurrido "acertó al considerar, en abstracto, pertinentes y útiles las diligencias dirigidas a recabar documentación contractual, licencias, soportes, logs, certificaciones institucionales y eventuales autorizaciones judiciales vinculadas al hecho investigado".

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No obstante, añade el auto, "no depuró suficientemente el alcance temporal y material de varias de ellas, manteniendo fórmulas abiertas que excedían el objeto procesal y aproximaban innecesariamente la investigación a una lógica de rastreo general de la actividad del CNI. Ese exceso, y solo ese exceso, es el que debe corregirse en esta alzada".

La exdirectora del CNI está investigada en media docena de causas vinculadas al espionaje masivo al independentismo con Pegasus y en enero de 2024 declaró como imputada por los ataques al móvil de Aragonès.

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Según un informe pericial de los Mossos d'Esquadra, el móvil de Aragonès estuvo infectado desde 2018, aunque el Supremo autorizó a los servicio secretos a intervenirle el teléfono únicamente entre julio de 2019 y marzo de 2020. EFE