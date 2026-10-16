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La consejera madrileña se cierra a negociar las peticiones "inasumibles" de los profesores

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Madrid, 16 oct (EFE).- La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha considerado "totalmente inasumibles" las reivindicaciones y peticiones de los docentes de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado miércoles, y ha reiterado que no va a negociar "absolutamente nada".

En una entrevista en Onda Madrid este viernes, la responsable de Educación ha señalado que las peticiones de los profesores están "injustificadas" y les ha acusado de mentir al asegurar que la Comunidad de Madrid es la que peor retribuye a los docentes.

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Según la responsable de Educación, la región está entre las seis comunidades que mejor retribuye a los docentes "si tenemos en cuenta el salario base y los complementos", ha precisado, algo que, a su juicio, no contemplan los sindicatos.

"Les recuerdo que Comisiones Obreras, además de los otros tres sindicatos que están sentados en la mesa de negociación, tienen un acuerdo negociado y firmado con la Consejería de Educación de hace menos de un año y tiene vigencia hasta el 2028", ha defendido Zarzalejo para zanjar que "hay un acuerdo que se está cumpliendo".

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Además, ha sacado pecho de los cerca de 100 complementos de productividad que perciben más de 440.000 docentes "por diferentes funciones", como ser coordinador de programas o asumir tutorías.

En cuanto a la bajada de ratios, Zarzalejo ha asegurado que esta reivindicación "se ha negociado, firmado y se está cumpliendo", por lo que, preguntada por la posibilidad de negociar alguna de las peticiones de los docentes, ha mantenido que no van a negociar "absolutamente nada" porque son "insensatas" y "no vienen a cuento".

No obstante, ha recordado que, frente a la movilización de la calle, sí está abierta una mesa de negociación para "definir" la carrera profesional docente "que queremos implantar en la Comunidad de Madrid como, por ejemplo, está implantada en Castilla León o en Asturias", ha precisado.

Por último, sobre los incidentes que se produjeron el pasado miércoles en Ciudad Universitaria durante las movilizaciones con motivo de la huelga y el paro académico, la consejera ha defendido que "ningún tipo de violencia está justificada", aunque ha acusado a la "izquierda madrileña" de haber hecho un llamamiento a que no haya "paz ni en las calles ni en las aulas". EFE

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