La Audiencia de Madrid reabre la querella de Begoña Gómez contra Vito Quiles por acoso

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir la causa por la querella que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, interpuso contra Vito Quiles al que atribuyó presuntos delitos de acoso y lesiones al perseguirla a la salida de un restaurante de la localidad madrileña de Las Rozas el pasado 29 de abril.

La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de ese establecimiento, donde la había localizado y donde, según sostenían fuentes del entorno de la esposa del presidente, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

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El titular del Tribunal de Instancia número 2 de Majadahonda, en el que recayó esta denuncia, la archivó en mayo al entender, tras visionar las imágenes aportadas en la causa, que no se habían podido "acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

Begoña Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid recurrieron este archivo y ahora la Audiencia Provincial ha dictado un auto revocando ese archivo. EFE