Juzgan a seis personas en Vigo por explotación sexual y favorecer la inmigración ilegal

Guardar

Vigo, 16 oct (EFE).- Una pareja y cuatro personas, acusadas de integrar una red de explotación sexual de mujeres extranjeras en situación irregular y de favorecer su estancia ilegal en España, deberán comparecer el lunes en el juicio contra ellos que comienza en Vigo y para los que la Fiscalía pide penas entre los 21 meses y los 40 años.

La vista oral ha sido programada a las 10:00 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, indicaron fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

Según el escrito de Fiscalía, la presunta red operó entre 2020 y 2021 mediante dos sociedades mercantiles, también encausadas, en dos chalets y un negocio tipo spa.

Las personas integrantes de la red captaban y alojaban a mujeres en situación de vulnerabilidad y les imponían normas coactivas como disponibilidad 24 horas siete días a la semana, además de retener sus pasaportes y ganancias, aplicarles multas y obligarlas a vender o trasladar cocaína y hachís.

PUBLICIDAD

Para encubrir la actividad, hacían firmar a las víctimas contratos de subarriendo de habitaciones en condiciones de hacinamiento y tratos humillantes que menoscabaron gravemente su salud física y mental, según el escrito.

La Fiscalía acusa a los seis máximos responsables de múltiples delitos contra los derechos de las mujeres, todas ellas extranjeras, además de prostitución coactiva y tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Para los dos presuntos cabecillas solicita penas de 40 años de prisión para cada una, que incluyen siete años de reclusión por favorecer la inmigración irregular y seis años por cada delito de prostitución coactiva ejercido sobre diversas víctimas, además de multas de más de 90.000 euros y la disolución de las dos empresas.

Una de las encargadas se enfrenta también a 21 años de prisión y 54.000 euros en multas, mientras otras dos a penas de 15 años y medio de cárcel y 36.000 euros en multas, y una cuarta implicada, a 21 meses de reclusión y multa de 6.900 euros.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Fiscalía reclama indemnizaciones solidarias de 1.000 a 21.000 euros para las mujeres afectadas en concepto de lesiones, secuelas y daños morales.

Las víctimas de la red son más de una treintena, entre las cuales hay seis protegidas tras haber sido sometidas a explotación sexual coactiva. EFE

PUBLICIDAD