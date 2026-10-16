Espana agencias

JUPOL, SUP y UFP rechazan los incidentes de Pamplona y cuestionan la "negligente gestión" de Delegación del Gobierno

15/10/2026 Disturbios durante el encuentro 'Mafia o Patria', organizado por Vito Quiles, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades españolas bajo el lema 'Mafia o patria'. El acto, anunciado inicialmente en la plaza del Castillo, fue trasladado por la Delegación del Gobierno tras un informe policial, al haberse comunicado previamente una concentración de protesta contra su presencia en ese mismo emplazamiento. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press
15/10/2026 Disturbios durante el encuentro 'Mafia o Patria', organizado por Vito Quiles, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades españolas bajo el lema 'Mafia o patria'. El acto, anunciado inicialmente en la plaza del Castillo, fue trasladado por la Delegación del Gobierno tras un informe policial, al haberse comunicado previamente una concentración de protesta contra su presencia en ese mismo emplazamiento. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press
Guardar

Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP y UFP han manifestado este viernes su condena "más rotunda" ante los "graves desórdenes públicos" registrados el jueves en Pamplona en protestas contra una convocatoria del activista Vito Quiles y han criticado la "negligente gestión" de la Delegación del Gobierno en Navarra.

En concreto, en una nota conjunta, las organizaciones sindicales han censurado "duramente la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno de trasladar la celebración del acto a la plaza de Yamaguchi, un espacio de paseo, descanso y convivencia cotidiana al que acuden diariamente numerosas familias con sus hijos, personas mayores y vecinos".

PUBLICIDAD

Según estas organizaciones, "trasladar un acto sometido a una elevada tensión política y con antecedentes claros de riesgo a un espacio urbano de estas características exigía una evaluación rigurosa y una planificación preventiva a la altura de las circunstancias". "Sin embargo, la gestión de la delegada de Gobierno y de sus asesores derivó en una situación de grave riesgo para la integridad física de ciudadanos ajenos al enfrentamiento, obligando a niños y familias a presenciar episodios de violencia y pánico", han afirmado.

JUPOL, SUP y UFP han asegurado que "la responsabilidad de la autoridad gubernativa no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se ha desatado, sino en anticiparse, evaluar escenarios y tomar decisiones que impidan que ciudadanos inocentes sufran las consecuencias".

PUBLICIDAD

En ese sentido, han señalado que, "si existían indicios suficientes de que podían producirse graves alteraciones del orden público, resulta incomprensible situar el evento en un punto sensible en lugar de buscar una ubicación que permitiese aislar los focos de conflicto". "La seguridad ciudadana no puede quedar a merced de la incompetencia política. La responsabilidad de una delegada del Gobierno no termina cuando estalla el conflicto. Empieza precisamente por anticiparlo y evitar que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, paguen las consecuencias de una planificación inadecuada", han afirmado.

En todo caso, las organizaciones sindicales han defendido que, "pese a contar con una escasez de efectivos frente a la magnitud de los altercados, los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) demostraron una enorme profesionalidad, serenidad y compromiso con la seguridad ciudadana". "Los agentes se convirtieron en el último eslabón de defensa de la ley y el orden, logrando cumplir su misión frente a la violencia desatada por los radicales", han sostenido.

JUPOL, SUP y UFP han afirmado que "la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos fundamentales que deben protegerse con independencia de la ideología de quien los ejerza, pero que en ningún caso amparan agresiones ni ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tras ello, han reclamado "explicaciones públicas, la asunción de responsabilidades a la Delegación del Gobierno y un refuerzo real de los medios y plantillas de la UIP". "Ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores", han señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

El hombre de 39 años vive solo entre casas abandonadas en las montañas, donde su familia dejó huella

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Un veterinario lo confirma: sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error

El experto indica que la clave no se encuentra tanto en el número de paseos, sino en la calidad de estos

Un veterinario lo confirma: sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones