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Fiscalía pide juzgar al acusado del crimen de Jubany en 2001, que cuestiona pruebas de ADN

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Barcelona, 16 oct (EFE).- La Fiscalía ha pedido a la jueza que envíe a juicio con jurado popular a Santiago L., el principal sospechoso de matar en 2001 a la bibliotecaria Helena Jubany en Sabadell (Barcelona), mientras que la defensa ha cuestionado las pruebas de ADN que le incriminan y ha solicitado que se archive el caso.

En el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell se ha celebrado este viernes una audiencia preliminar, antes de que la jueza decida en un plazo máximo de tres días si envía a juicio a Santiago L., para quien la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de Jubany piden 26 años de cárcel.

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En declaraciones a los periodistas tras la vista, Joan Jubany, hermano de la víctima, ha explicado que, 25 años después del crimen, esperan que el juicio se celebre lo antes posible, "sin más dilaciones", ya que la familia busca "saber la verdad".

Según han informado fuentes judiciales, la defensa ha cuestionado las pruebas de ADN que incriminan a Santiago L., halladas en un jersey de Helena Jubany, ya que sostiene que no se mantuvo la cadena de custodia de esta prenda y que además pudo haber una contaminación indirecta.

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En declaraciones a EFE, el abogado de Santiago L., Jaime Lapaz, ha explicado que ha pedido a la jueza que encargue un informe a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el Organismo Nacional de Acreditación designado por el Gobierno que evalúa la competencia técnica de los laboratorios, para que concrete si valida el informe de la Policía Nacional que incriminó al acusado, ya que considera que no es concluyente sobre sus restos de ADN.

Sin embargo, la jueza ha rechazado esta petición, según las fuentes consultadas por EFE.

La defensa ha insistido en que la cadena de custodia del jersey de Jubany está rota, ya que no se precintó correctamente tras los primeros análisis que se efectuaron después del crimen, en 2001.

Por contra, según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía, al igual que la acusación particular, se ha ratificado en su escrito de acusación, en el que pide 26 años de cárcel para Santiago L., y la apertura de juicio oral con un jurado popular, al tiempo que se ha opuesto a la petición de archivo planteada por la defensa.

La Fiscalía, que atribuye a Santiago L. una "participación activa" en los delitos de asesinato y detención ilegal de Helena Jubany, sostiene que una o varias personas suministraron estupefacientes a la bibliotecaria la madrugada del 2 de diciembre de 2001 y, aprovechándose de su "absoluta incapacidad" para defenderse y huir, la trasladaron a una azotea desde donde la arrojaron al vacío, lo que le causó la muerte.

También la acusación particular, ejercida por el abogado Benet Salellas en nombre de la familia de Jubany, solicita 26 años de prisión para Santiago L.

Helena Jubany murió el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell, a los 27 años, tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo.

En 2005, la causa en la que se investigaba el crimen se archivó provisionalmente por falta de pruebas, pero la familia de la víctima litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso poco antes de su prescripción.

Al reabrirse el caso, el juzgado encargó nuevos análisis biológicos, que con la tecnología actual, más avanzada, han permitido sacar a la luz indicios inéditos.

De hecho, Santiago L.P., que estuvo investigado hasta 2005 por el crimen de Jubany pero finalmente fue exculpado por falta de pruebas -al igual que Ana Isabel E. y Montserrat C., que se suicidó en prisión- está ahora acusado, 25 años después del asesinato, a raíz de que lo incriminaran los análisis de ADN encargados por el juzgado de Sabadell, tras reabrir el caso. EFE

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