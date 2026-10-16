El ruso Medvedev será el rival de Jódar en semifinales al vencer al estadounidense Paul

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Shanghái (China), 16 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número 6 del 'ranking' mundial, será el rival del español Rafa Jódar este sábado en las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái tras imponerse al estadounidense Tommy Paul por 6-3, 1-6 y 6-3.

En el primer set, Medvedev rompió primero y Paul malgastó hasta siete bolas seguidas en un juego que se prolongó más de 12 minutos. El estadounidense por fin empezaría a concretar sus ocasiones en la segunda manga, pero en el desempate fue el ruso quien impuso su juego, garantizándose su billete a la penúltima ronda.

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El de mañana será el primer enfrentamiento entre Medvedev y Jódar, dos tenistas que ya forman parte de la historia del torneo de Shanghái, el primero por haberse alzado con él en 2019 y el segundo por convertirse hoy en el semifinalista más joven de su historia.

El otro duelo por una plaza en la final también tendrá protagonista español, con Alejandro Davidovich Fokina, quien se medirá al ya confirmado como número uno del tenis mundial este año, el alemán Alexander Zverev. EFE

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