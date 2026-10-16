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El Kids&Us Manresa, con la necesidad de mejorar sus parámetros defensivos ante el Unicaja

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Manresa (Barcelona), 16 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa tendrá este sábado (18:00h CET) la necesidad de mejorar sus parámetros defensivos ante el Unicaja Málaga, un aspecto muy urgente para intentar lograr el primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa.

Los del Bages cayeron en los tres primeros partidos de competición, y en todos ellos encajaron más de un centenar de puntos, un dato relevante que explica la situación deportiva del equipo en este inicio de temporada. Son el único equipo, junto al MoraBanc Andorra, que aún no saben lo que es ganar en competición doméstica.

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De hecho, en el último encuentro de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante el Real Madrid, encajaron 120 puntos sin prórroga. La situación no mejoró en el último duelo de la Eurocopa ante el Bahcesehir turco, ya que también anotaron 100 puntos.

Para este importante partido ante el Unicaja, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que tendrá que hacer dos descartes que no se anunciarán hasta horas antes del inicio.

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El ala-pívot estadounidense Timmy Allen, con 20,5 puntos de media, es claramente el jugador más destacado de los catalanes. Sin embargo, para conseguir victorias, es necesario que otros jugadores importantes empiecen a mejorar sus porcentajes.

Además, en cuanto a estadísticas generales, en este choque entre manresanos y malagueños se enfrentarán el equipo que más faltas comete y el que menos. El Kids&Us Manresa lidera esta tabla con 28 faltas de media por choque, mientras que el Unicaja tan sólo 20.

En la previa del partido el técnico Diego Ocampo ha destacado la dificultad del choque y la necesidad de conseguir la primera victoria.

"Pese al inicio de temporada, soy positivo con la progresión del equipo. Ahora jugaremos en casa ante uno de los mejores equipos de la liga, tendremos que ser muy intensos para tener opciones de ganar", ha dicho.

"El Unicaja cuenta con jugadores que defienden muy bien, y que además son grandes tiradores. Tendremos que ser capaces de igualar su nivel físico, es algo fundamental", ha zanjado. EFE

jvs/fa/fc

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