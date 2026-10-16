El cardenal Cobo, sobre el papa: "Colocarse en un escenario negativo no es necesario"

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Madrid, 16 oct (EFE).- El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha subrayado que la evolución del papa tras ser operado este martes de un cáncer de pulmón "es muy positiva" y que "lo sensato en este momento" es remitirse a "lo que digan los médicos". "Colocarse en un escenario negativo, tampoco es necesario", ha considerado.

De esta forma se ha pronunciado Cobo en la rueda de prensa en la que ha presentado a los nuevos obispos auxiliares de Madrid, Fernando Murga Gómez y Andrés Martínez Esteban, cuyos nombramientos ha hecho públicos este viernes a mediodía la Santa Sede, y que el arzobispo ha agradecido a León XIV.

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"Él personalmente se ha implicado para que los nombramientos fueran rápidos y, sobre todo, ahora estos días que al estar en el hospital podíamos pensar que la actividad iba a parar. Pues no, él sigue trabajando y ya se ha puesto a resolver cosas, con lo cual ni el hospital le frena", ha dicho.

Cobo ha reconocido que la noticia de la operación del papa "ha sorprendido a todos". Por una parte, ha explicado, por la novedad que supone que sea el propio pontífice quien la comunique -"no estábamos acostumbrados a eso"-, y por otra, porque "ha dado un criterio muy razonable: voy hacer lo que digan los médicos".

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"Así evita cualquier tipo de conjeturas, es decir, él se pone en manos de los médicos, como hacemos cada uno de nosotros cuando nos pasa algo de esto", ha señalado el prelado, que ha asegurado que esa opción es "lo sensato en este momento".

"Yo creo que colocarse en un escenario negativo, tampoco es necesario. Como si a alguno de nuestros allegados le detectan lo mismo, no le íbamos a decir ya lo peor, ¿no? Nos gusta decir, lo que digan los médicos y con las previsiones y las cautelas que dicen los médicos. Y en ese momento estamos", ha argumentado Cobo.

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El arzobispo ha destacado que ya se ha visto que "justo después de la operación" la evolución es "muy positiva". "De hecho ya está celebrando, ya está tocando, cogiendo papeles y revisando documentos, con lo cual quiere decir que el pronóstico es optimista por ahora", ha aseverado.

Preguntado si a menos de un mes de la visita del papa a España ésta se hubiera quedado en el aire -León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre-, Cobo ha admitido que debe sentirse "pánico" en esta situación.

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"Si me lo llegan a decir a mí, que a un mes no viene el Papa, yo no sé lo que nos hubiera pasado, porque eso de ponerlo todo en 'stand by', la verdad es que no me lo imagino, debe ser pánico no, lo siguiente", ha reconocido.

No obstante, el arzobispo ha contado que los responsables del viaje en Latinoamérica le han trasladado que lo único que desean es que "el papa se ponga bien" y "eso amortigua mucho las cosas". EFE

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