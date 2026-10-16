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Compromís ratifica acuerdo para liderar una candidatura con Podem y Esquerra Republicana

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València, 16 oct (EFE).- Los máximos órganos de los partidos de Compromís (Més Compromís, Iniciativa y Els Verds) han ratificado este viernes el acuerdo electoral para liderar una candidatura cien por cien valenciana, abierta e inclusiva, con Podem o Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), que represente la unidad de las fuerzas de la izquierda en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En concreto, el Consell Nacional de Més Compromís ha respaldado el acuerdo con un 80 % de apoyo; la Mesa Nacional de Iniciativa lo ha ratificado con un 87,5 %, mientras que Els Verds lo han hecho con un 98 %, ha informado la coalición en un comunicado.

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El acuerdo de Compromís con fuerzas de la izquierda valenciana, como por el momento Podem o Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), contempla la creación de un grupo parlamentario propio valenciano en el Congreso y la participación de las diferentes formaciones en las listas electorales.

Para la secretaria general del Més, Amparo Piquer, "con este acuerdo histórico, ofrecemos a los valencianos y valencianas la opción más útil para defender en Madrid los intereses valencianos".

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"Representamos a esa mayoría social que quiere medidas valientes desde el primer día de la legislatura, que respondan a las preocupaciones reales de la ciudadanía, como la vivienda, los servicios públicos o las pensiones", ha manifestado.

Según el portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, "hemos trabajado desde el primer momento para hacer posible una candidatura amplia y plural de la izquierda valenciana".

"Hoy damos un paso importante en esa dirección, con un acuerdo que refuerza la pluralidad de Compromís, amplía la representación de las diferentes sensibilidades y nos permite seguir defendiendo con fuerza una agenda valenciana centrada en la vivienda, los derechos sociales y las condiciones de vida de la mayoría social", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de Els Verds, Natxo Serra, ha celebrado la capacidad de Compromís de estar, una vez más, a la altura de lo que exige la ciudadanía valenciana, y ha destacado la importancia de sumar fuerzas para defender los derechos sociales, proteger el territorio y avanzar hacia un modelo de sociedad más justo, sostenible e igualitario.

"En un contexto de emergencia climática y social, hemos sabido construir una alternativa de izquierdas que dé respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo y plante cara a una derecha y una extrema derecha que solo quieren deshacer los avances conseguidos", ha señalado. EFE.

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