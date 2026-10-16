Colau pide a Rufián que no se rinda y que ayude a incorporar a Podemos al Frente Amplio

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Zaragoza, 16 oct (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha animado al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, a que "no baje los brazos" y le ha pedido que ayude a convencer a Podemos para incorporarse al Frente Amplio, a diez horas de que expire el para registrar coaliciones.

En la presentación en Zaragoza del acuerdo al que han llegado Chunta Aragonesista y Frente Amplio, con la ausencia de Podemos, para concurrir a las elecciones por las tres circunscripciones aragonesas, Colau ha estimado que Rufián todavía "está a tiempo" de rectificar el error que cometió, "seguramente con buena voluntad", cuando ERC llegó a un acuerdo parcial con Podemos que, en lugar de ayudar a la unidad de la izquierda, "contribuyó más bien a su división".

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Como Rufián, según Colau, tiene una "buena relación" con Podemos y "ascendencia" sobre esa formación, y en las horas que quedan "seguro" que puede "ayudar, contribuir, hablar con Podemos y animar a esa candidatura única de las izquierdas que está pidiendo la ciudadanía", ha insistido.

Ha insistido en pedirle que "no baje los brazos". "Aquí no hemos venido a rendirnos. Si hacemos política es para defender aquello en lo que creemos hasta el último aliento", ha enfatizado.

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Sobre las declaraciones de este viernes del propio Rufián, quien ha afirmado que ha "fracasado" en su propuesta para conformar una candidatura unitaria de las izquierdas y que estudió dejarlo, Colau ha valorado que haya pedido disculpas por fracasar "lo que llevaba meses intentando: proponer una candidatura de unidad".

En todo caso, Colau ha insistido en que no da nada por perdido y ha confirmado que existen contactos con distintos dirigentes de Podemos para tratar de cerrar un acuerdo que considera aún "perfectamente posible" en todo el Estado.

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Para facilitarlo, ha garantizado que Podemos no solo tiene las puertas abiertas, sino que recibirá una propuesta "generosa" para contar con una amplia representación, protagonismo y espacio dentro del Frente Amplio.

La ciudadanía, ha añadido, les ha enviado un mandato: lograr una candidatura de unidad y, a su juicio, no se entendería que, en un momento como el actual, en el que "puede ganar el fascismo en las próximas elecciones", las fuerzas progresistas no dejaran de lado sus diferencias y pusieran por delante los objetivos comunes.

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Ha zanjado que la diferencia entre ir juntos o no es poder incluso multiplicar los resultados y "arrebatar varios escaños a la extrema derecha". EFE

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