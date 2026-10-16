Espana agencias

Borja Sémper: Acaba la legislatura 'fake' fruto de un sudoku imposible de conciliar

Guardar

Santa Cruz De Tenerife, 16 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que la actual ha sido una legislatura "fake, de la inacción", puesto que se ha quedado en una investidura que permitió a Pedro Sánchez gobernar "fruto de un sudoku imposible de conciliar".

Sémper ha señalado a los medios de comunicación en Tenerife que es imposible intentar conciliar los intereses de Junts, de ERC, de Podemos, de Sumar, de Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, lo que ya indicaba que "no íbamos a tener una legislatura convencional que se encargara de abordar los problemas de los españoles y, de aquellos polvos, estos lodos".

PUBLICIDAD

A su juicio, no ha habido un gobierno capaz de legislar, no ha habido un Congreso de los Diputados con una mayoría clara para afrontar los problemas y Pedro Sánchez "probablemente ha estado muy cómodo, pero quienes han estado muy incómodos en la legislatura ha sido la mayoría social de España".

Por ello ha pedido dejar de hablar de los problemas de Pedro Sánchez, de si Puigdemont está contento, de si ERC y si y si Gabriel Rufián va a encabezar no sé qué candidatura y de qué va a pasar ahora con el Frente Amplio para abrir "un nuevo tiempo en el que hablemos de los problemas de los ciudadanos".

PUBLICIDAD

"Tendremos un presidente del Gobierno que estará mucho más preocupado y ocupado en resolver los problemas de España que en resolver sus problemas judiciales y no tan preocupado por lo que por lo que hay en las cajas fuertes de los expresidentes sino lo que hay en las neveras de los españoles". además de ministros que se ocupen de sus carteras "y no de ser tuiteros", ha añadido.

En su opinión, España es un país extraordinario que lleva soportando vivir de sorpresa en sorpresa desde hace demasiado tiempo y donde "el escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana tapará al de hoy", por lo que ha pedido votar "no por lo mal que lo ha hecho Pedro Sánchez, sino porque hay esperanza en una alternativa de gobierno que queremos representar".

Respecto a la vivienda, a su juicio la gran olvidada por parte del Gobierno en estos últimos 8 años, ha manifestado Sémper que no se resuelve con una varita mágica pero tampoco "con parches de reales decretos ley", sino con políticas integrales que llevarán tiempo.

Al respecto, ha señalado que el PP propone que en los próximos 4 años se pongan en el mercado un millón de viviendas "y aún así faltarán más", en una política acompañada de medidas fiscales, beneficios al alquiler y a la hipoteca con avales públicos.

"Pero sobre todo hay que hacer tres cosas inexcusables: construir, construir y construir. Si no incrementamos la oferta, ninguna otra política que implementemos será útil y esto vale para toda España y también dentro de ella para Canarias", ha precisado el dirigente popular. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de crema de castañas: el mejor acompañante para los platos de carne de caza

Tres ingredientes bastan para transformar una cena en un plato de temporada. Esta salsa combina a la perfección con la carne de jabalí y corzo

Receta de crema de castañas: el mejor acompañante para los platos de carne de caza

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

El hombre de 39 años vive solo entre casas abandonadas en las montañas, donde su familia dejó huella

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Un veterinario lo confirma: sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error

El experto indica que la clave no se encuentra tanto en el número de paseos, sino en la calidad de estos

Un veterinario lo confirma: sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones