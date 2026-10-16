Borja Sémper: Acaba la legislatura 'fake' fruto de un sudoku imposible de conciliar

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Santa Cruz De Tenerife, 16 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que la actual ha sido una legislatura "fake, de la inacción", puesto que se ha quedado en una investidura que permitió a Pedro Sánchez gobernar "fruto de un sudoku imposible de conciliar".

Sémper ha señalado a los medios de comunicación en Tenerife que es imposible intentar conciliar los intereses de Junts, de ERC, de Podemos, de Sumar, de Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, lo que ya indicaba que "no íbamos a tener una legislatura convencional que se encargara de abordar los problemas de los españoles y, de aquellos polvos, estos lodos".

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A su juicio, no ha habido un gobierno capaz de legislar, no ha habido un Congreso de los Diputados con una mayoría clara para afrontar los problemas y Pedro Sánchez "probablemente ha estado muy cómodo, pero quienes han estado muy incómodos en la legislatura ha sido la mayoría social de España".

Por ello ha pedido dejar de hablar de los problemas de Pedro Sánchez, de si Puigdemont está contento, de si ERC y si y si Gabriel Rufián va a encabezar no sé qué candidatura y de qué va a pasar ahora con el Frente Amplio para abrir "un nuevo tiempo en el que hablemos de los problemas de los ciudadanos".

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"Tendremos un presidente del Gobierno que estará mucho más preocupado y ocupado en resolver los problemas de España que en resolver sus problemas judiciales y no tan preocupado por lo que por lo que hay en las cajas fuertes de los expresidentes sino lo que hay en las neveras de los españoles". además de ministros que se ocupen de sus carteras "y no de ser tuiteros", ha añadido.

En su opinión, España es un país extraordinario que lleva soportando vivir de sorpresa en sorpresa desde hace demasiado tiempo y donde "el escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana tapará al de hoy", por lo que ha pedido votar "no por lo mal que lo ha hecho Pedro Sánchez, sino porque hay esperanza en una alternativa de gobierno que queremos representar".

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Respecto a la vivienda, a su juicio la gran olvidada por parte del Gobierno en estos últimos 8 años, ha manifestado Sémper que no se resuelve con una varita mágica pero tampoco "con parches de reales decretos ley", sino con políticas integrales que llevarán tiempo.

Al respecto, ha señalado que el PP propone que en los próximos 4 años se pongan en el mercado un millón de viviendas "y aún así faltarán más", en una política acompañada de medidas fiscales, beneficios al alquiler y a la hipoteca con avales públicos.

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"Pero sobre todo hay que hacer tres cosas inexcusables: construir, construir y construir. Si no incrementamos la oferta, ninguna otra política que implementemos será útil y esto vale para toda España y también dentro de ella para Canarias", ha precisado el dirigente popular. EFE