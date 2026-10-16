Berasategi gana en Panamá y afianza al Euskaltel-Euskadi en el 'top 30'

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Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El guipuzcoano Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi) ha ganado el Gran Prix Chiriquí de Panamá, disputado sobre un recorrido de 170 kilómetros, para sumar la séptima victoria de la temporada del equipo vasco y 40 puntos UCI que refuerzan sus opciones de mantenerse en el 'top 30' de la clasificación mundial.

Berasategi, segundo hace dos semanas en el Tour de Vendée, ha estrenado su palmarés profesional al imponerse al esprint en un grupo reducido, por delante de su compañero Xabier Isasa, que ha sumado otros 30 puntos UCI.

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Paul Hennequin, con dos etapas —en el Tour de Mazovia (Polonia) y en el GP El Djazaïr (Argelia)—; Danny van der Tuuk, con otra etapa en la ronda argelina; Iker Mintegi, ganador de la general en Argelia; Axel van der Tuuk, vencedor del GP de Ontur; e Isasa, ganador de una etapa en la Vuelta a Portugal, habían logrado los otros seis triunfos del Euskaltel-Euskadi en 2026. EFE

ibn/apa