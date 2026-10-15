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Rego dice que "vendrán muchos más" menores migrantes a Extremadura, "le guste o no a Vox"

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Mérida, 15 oct (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recordado este jueves que ya hay niños migrantes procedentes de Ceuta acogidos en Extremadura, pero ha dejado claro que "vendrán muchos más, le guste o no a Vox, le guste o no al Partido Popular, porque la ley se va a seguir cumpliendo".

Preguntada sobre esta cuestión en Mérida, donde ha participado en el IX Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, Rego no ha querido facilitar datos al respecto pero sí ha señalado que "una cosa es el relato ultra que utilizan Vox y el PP, para decir que no a los niños, y otra cosa es la realidad de cumplimiento de la ley" y que "la acogida está siendo un hecho".

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A su juicio, "la prioridad racista que enarbola la derecha y la extrema derecha" no deja de ser un recurso para "azuzar el odio, señalar al diferente y meternos en una dinámica que rompe los marcos de convivencia".

Rego ha destacado que el sistema de acogida de menores en Extremadura está ocupado en apenas un tercio, por lo que seguirán llegando menores procedentes de Ceuta porque "la ley se cumple" y "los de Vox también van a cumplir" con ella.

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Preguntada sobre el horizonte temporal que maneja su departamento para dar solución a los 3.000 menores inmigrantes existentes aún en Ceuta, la ministra ha recordado que ya desde primeros de agosto ofreció al presidente Vivas las plazas para que los niños y niñas empezaran a ser trasladados a la península.

Ha recordado, en ese sentido, que la decisión del traslado no depende de su ministerio ni del Gobierno central, sino de la ciudad autónoma, además de poner nuevamente de manifiesto que las competencias sobre la tutela de niños en situación de desamparo, sea cual sea su origen, corresponde a las comunidades autónomas.

Rego ha recordado que el dinero y el mecanismo para que esto se haga efectivo ya lo puso encima de la mesa el Gobierno de España y lo que queda ahora es la decisión política de facilitar los traslados por parte de Ceuta. EFE.

(Foto) (Vídeo)

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