El histórico regalo del rey Federico de Dinamarca al príncipe Christian por cumplir 21 años: lo tuvo el rey Harald y ya solo lo conservan siete personas

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)

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El príncipe heredero Christian de Dinamarca ha recibido la Cruz de Gran Comendador de la Orden del Dannebrog tras cumplir 21 años este jueves 15 de octubre de 2026 en la intimidad familiar. La distinción, concedida por su padre, el rey Federico X, le incorpora al reducido grupo de miembros de casas reales que ostentan el grado más alto de esta orden danesa.

La Cruz de Gran Comendador de la Orden del Dannebrog solo se concede a integrantes de familias reales que ya son caballeros de la Orden del Elefante. Con la incorporación del príncipe Christian, existen siete poseedores vivos de una condecoración cuya última entrega se produjo durante el reinado de Federico IX, bisabuelo del príncipe.

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La Casa Real danesa ha difundido nuevos retratos oficiales del heredero con motivo de la efeméride. Las imágenes, tomadas semanas antes en el vestíbulo del palacio de Christian VII, en el complejo residencial de Amalienborg de Copenhague, muestran por primera vez al príncipe con el uniforme de gala de la Guardia Real. El príncipe Christian luce en esas fotografías la cruz que le ha entregado el monarca. La joya conserva el monograma de Federico IX y será restaurada para sustituirlo por el emblema oficial de Federico X.

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)

La exclusiva lista de la Orden

El príncipe se suma a su padre y a la reina Mary, además de su abuela, la reina Margarita, su tío, el príncipe Joaquín, su tía abuela, la princesa Benedicta, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. La Casa Real ha precisado que el grado constituye el rango más elevado de la Orden del Dannebrog. El rey Harald V de Noruega también perteneció a este grupo de distinguidos hasta su fallecimiento el pasado agosto. El monarca noruego llevaba la Dannebrogorden entre sus condecoraciones.

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La concesión coincide con un momento de mayor exposición institucional para Christian. El próximo 19 de octubre participará por primera vez en un banquete de Estado en el palacio de Christiansborg, junto a los reyes daneses, con motivo de la visita a Copenhague de la pareja presidencial vietnamita. Para asistir a la cena, el heredero abandonará temporalmente el cuartel de Høvelte, donde presta servicio desde agosto de 2026. Allí, ejerce como jefe de sección de un equipo de reclutas de la Guardia Real comprometidos durante 12 meses y ostenta el rango de subteniente.

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)

El heredero de Dinamarca

En su primera gran entrevista con Politiken, el príncipe Christian ha abordado la posibilidad de suceder algún día a Federico X al frente de la jefatura del Estado. “Me resulta surrealista pensarlo”, ha confesado el príncipe al diario danés. El heredero ha explicado que sus padres le han preparado para esa responsabilidad: “Así que, por supuesto, estoy a la vez emocionado y nervioso”.

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Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Su formación combina las obligaciones de la Corona con la instrucción militar, que continuará hasta el verano de 2027. La Casa Real danesa ha señalado que el príncipe Christian no percibe sueldo de las Fuerzas Armadas danesas. La asignación anual del príncipe solo se planteará cuando constituya su propia casa independiente.