España

El histórico regalo del rey Federico de Dinamarca al príncipe Christian por cumplir 21 años: lo tuvo el rey Harald y ya solo lo conservan siete personas

Este 15 de octubre, el heredero danés ha celebrado su 21 cumpleaños y su padre lo ha incluido en una exclusiva lista

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)
Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)
Guardar

El príncipe heredero Christian de Dinamarca ha recibido la Cruz de Gran Comendador de la Orden del Dannebrog tras cumplir 21 años este jueves 15 de octubre de 2026 en la intimidad familiar. La distinción, concedida por su padre, el rey Federico X, le incorpora al reducido grupo de miembros de casas reales que ostentan el grado más alto de esta orden danesa.

La Cruz de Gran Comendador de la Orden del Dannebrog solo se concede a integrantes de familias reales que ya son caballeros de la Orden del Elefante. Con la incorporación del príncipe Christian, existen siete poseedores vivos de una condecoración cuya última entrega se produjo durante el reinado de Federico IX, bisabuelo del príncipe.

PUBLICIDAD

La Casa Real danesa ha difundido nuevos retratos oficiales del heredero con motivo de la efeméride. Las imágenes, tomadas semanas antes en el vestíbulo del palacio de Christian VII, en el complejo residencial de Amalienborg de Copenhague, muestran por primera vez al príncipe con el uniforme de gala de la Guardia Real. El príncipe Christian luce en esas fotografías la cruz que le ha entregado el monarca. La joya conserva el monograma de Federico IX y será restaurada para sustituirlo por el emblema oficial de Federico X.

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)
Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)

La exclusiva lista de la Orden

El príncipe se suma a su padre y a la reina Mary, además de su abuela, la reina Margarita, su tío, el príncipe Joaquín, su tía abuela, la princesa Benedicta, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. La Casa Real ha precisado que el grado constituye el rango más elevado de la Orden del Dannebrog. El rey Harald V de Noruega también perteneció a este grupo de distinguidos hasta su fallecimiento el pasado agosto. El monarca noruego llevaba la Dannebrogorden entre sus condecoraciones.

PUBLICIDAD

La concesión coincide con un momento de mayor exposición institucional para Christian. El próximo 19 de octubre participará por primera vez en un banquete de Estado en el palacio de Christiansborg, junto a los reyes daneses, con motivo de la visita a Copenhague de la pareja presidencial vietnamita. Para asistir a la cena, el heredero abandonará temporalmente el cuartel de Høvelte, donde presta servicio desde agosto de 2026. Allí, ejerce como jefe de sección de un equipo de reclutas de la Guardia Real comprometidos durante 12 meses y ostenta el rango de subteniente.

Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)
Los nuevos retratos oficiales del príncipe heredero Christian de Dinamarca (Casa Real)

El heredero de Dinamarca

En su primera gran entrevista con Politiken, el príncipe Christian ha abordado la posibilidad de suceder algún día a Federico X al frente de la jefatura del Estado. “Me resulta surrealista pensarlo”, ha confesado el príncipe al diario danés. El heredero ha explicado que sus padres le han preparado para esa responsabilidad: “Así que, por supuesto, estoy a la vez emocionado y nervioso”.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Su formación combina las obligaciones de la Corona con la instrucción militar, que continuará hasta el verano de 2027. La Casa Real danesa ha señalado que el príncipe Christian no percibe sueldo de las Fuerzas Armadas danesas. La asignación anual del príncipe solo se planteará cuando constituya su propia casa independiente.

Temas Relacionados

Christian de DinamarcaCasa Real DanesaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por pedir “una mayoría más rotunda” desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N

La decisión no supone todavía una sanción firme, pero el procedimiento puede derivar en una multa de entre 300 y 3.000 euros

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por pedir “una mayoría más rotunda” desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

El viaje internacional del Premio Planeta de Sonsoles Ónega: la serie de ‘Las hijas de la criada’ se emitirá en países como Finlandia o Rumanía

La ficción basada en el libro de la presentadora también se podrá ver en Croacia, Irlanda y Portugal

El viaje internacional del Premio Planeta de Sonsoles Ónega: la serie de ‘Las hijas de la criada’ se emitirá en países como Finlandia o Rumanía

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

La revisión de Facua consistió en 102 ofertas de viviendas en alquiler localizadas en seis municipios incluidos en la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Solo cuatro anuncios reunían los requisitos que la asociación considera obligatorios

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

El exvicepresidente del BCE defiende recuperar el consenso del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones y advierte de que la vivienda, la baja productividad y los riesgos financieros amenazan el crecimiento económico de España

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por pedir “una mayoría más rotunda” desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por pedir “una mayoría más rotunda” desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

La entrada a prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois queda suspendida hasta que se resuelva el indulto presentado al Gobierno

Una jueza de Madrid abre una investigación por las filtraciones de las agendas y las conversaciones privadas de Zapatero

Estos son los únicos vehículos que la Policía y la Guardia Civil no pueden registrar según la ley

ECONOMÍA

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

Se vende el narcopatrimonio gallego: el Estado saca a subasta los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra y el edificio de Marcial Dorado en A Illa

Vox abre la puerta a reformar las pensiones si llega al Gobierno: “No se puede descartar nada”

Un albañil autónomo de 47 años se rompe las dos muñecas, recibe la incapacidad permanente total y la Justicia obliga a que le indemnicen con 69.000 euros

DEPORTES

David Ferrer, la leyenda del tiburón: rompía raquetas y soltaba demonios por la boca e hizo de la Copa Davis su torneo por excelencia

David Ferrer, la leyenda del tiburón: rompía raquetas y soltaba demonios por la boca e hizo de la Copa Davis su torneo por excelencia

Diego Poncelet rompe la barrera del límite humano en monopatín: 151,83 km/h para coronarse como el skater más rápido de la historia

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions