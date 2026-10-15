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Picos de Europa restringe el paso en la Ruta del Cares en dos tramos por obras

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León, 15 oct (EFE).- La Ruta del Cares, uno de los senderos más emblemáticos y transitados de España, permanecerá cortada en dos puntos debido a trabajos de mantenimiento y reparación de infraestructuras deterioradas, una situación que impedirá completar el recorrido entre las localidades de Caín (León) y Poncebos (Asturias).

Según ha informado este jueves la dirección del Parque Nacional de Picos de Europa, las restricciones afectan al Puente de los Rebecos, situado a unos tres kilómetros del inicio de la ruta desde Caín, y al Puente de Bolín, ubicado a unos ocho kilómetros de Poncebos.

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Como consecuencia de estas actuaciones, los visitantes sí podrán acceder a determinados tramos del itinerario, aunque únicamente mediante recorridos de ida y vuelta con salida y llegada en el mismo punto de inicio. De este modo, queda descartada temporalmente la posibilidad de realizar la travesía completa del Cares.

La conocida como Garganta Divina, que discurre entre los macizos Central y Occidental de los Picos de Europa siguiendo el desfiladero excavado por el río Cares, constituye uno de los principales atractivos turísticos del parque nacional y recibe cada año a decenas de miles de senderistas.

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La dirección del espacio protegido ha explicado que las obras responden al deterioro detectado en varias infraestructuras de la ruta y tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios en uno de los senderos de montaña más frecuentados del norte de España.

El organismo gestor no ha precisado por el momento una fecha para la reapertura de los dos pasos afectados, aunque ha asegurado que los trabajos se están acelerando "todo lo posible" para reducir las molestias ocasionadas a visitantes y residentes.

La finalización de las obras y el restablecimiento del recorrido completo serán comunicados a través de la página web y de los canales oficiales del Parque Nacional de Picos de Europa, según la información difundida por la dirección del espacio natural.

Desde el parque han pedido a quienes tenían previsto recorrer el Cares que tengan en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar sus visitas, especialmente en un periodo en el que la ruta sigue atrayendo a numerosos excursionistas por las favorables condiciones meteorológicas del otoño.

La Ruta del Cares conecta las localidades de Caín, en la provincia de León, y Poncebos, en Asturias, a lo largo de un recorrido de unos doce kilómetros por uno de los paisajes más espectaculares de la cordillera Cantábrica. La senda aprovecha el antiguo canal construido para el aprovechamiento hidroeléctrico del río y se ha consolidado como una de las rutas senderistas más populares del país.

La dirección del parque ha lamentado las molestias derivadas de las restricciones y ha solicitado la colaboración de los visitantes mientras se completan unas actuaciones que considera necesarias para preservar la seguridad y el buen estado de este itinerario. EFE

rs/mr/acm

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