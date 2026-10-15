Jonny Otto (Alavés): No tenemos necesidad de ganar, pero sí el convencimiento

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Vitoria, 15 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Jonny Otto indicó que a pesar de los cuatro partidos sin victoria que acumula el equipo, la plantilla no tiene “necesidad de ganar, pero sí tiene el convencimiento" de ir a por ello ante el Celta el próximo domingo.

A pesar de que el conjunto vasco no ha ganado lejos de Vitoria esta temporada, Otto apuntó en una rueda de prensa que “ganar fuera o en casa cuenta igual” y manifestó que el equipo vitoriano está “tranquilo” a pesar de la racha.

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El gallego, exjugador del Celta, se mostró “contento de volver a casa”, y recordó el partido del año pasado, "el más loco de la temporada”, el 3-4 que vivió Balaídos tras la remontada del Glorioso. El domingo no será igual, avanzó, y “ganará el equipo que menos errores cometa”.

"Venimos de perder por la mínima con partidos buenos”, consideró el babazorro, que apeló a los detalles para un partido en el que el Celta volverá a cambiase jugadores.

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“Eso los mantiene activos y sin tanto desgaste, veremos si repite o no”, explicó Otto, que como cualquier jugador tiene el objetivo de “trabajar cada semana y jugar lo máximo posible y si no, apoyar donde esté”.

Desveló que desde categorías inferiores siempre he jugado en cualquier posición de la defensa, y por eso es “muy fácil” adaptarse a los cambios de sistema.

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Respecto a la ausencia del carrilero Ángel Pérez para este encuentro, destacó que tienen “una plantilla muy polivalente y cualquier jugador está cualificado para jugar en la banda derecha”. EFE

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