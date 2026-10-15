Iván Ania: "Venir de tres derrotas hace al Leganés más peligroso todavía"

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Córdoba, 15 oct (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, advirtió este jueves de que la racha de tres derrotas consecutivas del Leganés lo convierte en un rival "más peligroso todavía" que si llegara "en una dinámica normal", en referencia al partido que abrirá el viernes la décima jornada en el estadio Butarque, una cita a la que el conjunto blanquiverde acudirá con cinco bajas confirmadas.

El técnico asturiano explicó en rueda de prensa que su equipo ha tenido que "modificar cosas" durante una semana más corta de lo habitual al enfrentarse a un rival "que juega con línea de cinco" y cuenta con "una de las mejores plantillas de la categoría".

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Ania destacó el "muchísimo potencial y talento" de jugadores como Morata, Soko, Gharbi, Sancris o Atienza en un bloque que entiende que el rival irá a por el Córdoba desde el inicio.

El entrenador del Córdoba consideró que "hablar de necesidad en la jornada diez, con todo lo que queda por delante, no corresponde", y subrayó que ambos conjuntos necesitan "más que ganar, recuperar esas sensaciones de solidez" que aporta "dejar la portería a cero".

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Ania espera evitar así lo ocurrido ante el Eldense, donde tras una primera parte "buenísima, posiblemente de lo mejor de esta temporada", su equipo no repitió el esfuerzo "con la misma intensidad" en la segunda y acabó concediendo "mucho más".

Para este encuentro, el asturiano descartó por lesión a Kevin Medina y Diarra, quienes se unen a las ausencias de larga duración de Fomeyem, Jacobo y Adilson.

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Ania consideró aún "prematuro" que Salim El Jebari asuma más protagonismo porque "está lejos de su mejor nivel físico y de confianza" al no haber hecho pretemporada, y aclaró que no realiza los cambios en el once ni en la portería "como un castigo", sino buscando dónde ser "más sólido defensivamente" y "hacer más daño ofensivamente al rival". EFE

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