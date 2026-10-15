El líder América visita al León

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México, 15 oct (EFE).- El líder América visitará el sábado al León en uno de los partidos más atractivos de la duodécima jornada del Apertura del fútbol mexicano, que comenzará este viernes.

Las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada empataron el pasado sábado con el Monterrey, resultado que fue suficiente para saltar al primer lugar de la tabla de posiciones, que ocupan con 21 puntos, uno por encima del Toluca y del sorprendente Querétaro.

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Dirigido por el argentino Javier Gandolfi, el León va quinto de la clasificación y este sábado asumirá el reto de enfrentarse al poderoso América como una oportunidad para acercarse a la parte alta de la tabla.

El colombiano Díber Cambindo, su compatriota Daniel Arcila y el panameño Ismael Díaz encabezarán el ataque del León, que tratará de sacar provecho de la condición de equipo de casa.

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A la misma hora, el Toluca recibirá al San Luis confiado en sacar ventaja en su estadio, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El uruguayo Federico Viñas, el portugués Paulinho y el mundialista mexicano Alexis Vega serán claves en el ataque del estratega argentino Antonio Mohamed, uno de los favoritos al título.

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También en la jornada sabatina, el Querétaro visitará el estadio del Santos Laguna, que si bien va decimocuarto de la tabla, suma cuatro victorias consecutivas y será un rival difícil.

En los otros partidos del sábado, las Chivas de Guadalajara, situadas en cuarto lugar, recibirán al Tigres UANL y el campeón Cruz Azul, al Juárez FC.

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Este viernes empezará la fecha 12 con los encuentros Necaxa-Atlas, Atlante-Pumas UNAM y Tijuana-Pumas UNAM, y se cerrará el domingo, cuando los Rayados de Monterrey recibirán al Pachuca.

- Partidos de la duodécima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 16.10: Necaxa-Atlas, Atlante-Pumas UNAM y Tijuana-Puebla.

Sábado 17.10: Santos Laguna-Querétaro, Guadalajara-Tigres UANL, Toluca-San Luis, León-América y Cruz Azul-Juárez FC.

Domingo 18.10: Monterrey-Pachuca.EFE