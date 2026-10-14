Una séptima patera en Ibiza eleva a 101 los migrantes interceptados el martes en Baleares

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Palma, 14 oct (EFE).- Un total de 17 inmigrantes han sido interceptados esta pasada noche a bordo de una patera en Ibiza, que eleva a siete las embarcaciones llegadas a Baleares durante el martes y a 101 el número de personas.

Según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 23:40 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han procedido al rescate de 17 magrebíes en el mar, a bordo de una embarcación a dos millas al sur de la pitiusa mayor.

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Antes que esta, habían llegado al archipiélago otras seis pateras durante la jornada con 84 migrantes a bordo, a las islas de Cabrera, Ibiza y Formentera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 365 pateras con 6.642 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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