Una nueva exposición recoge los libros más importantes de la Escuela de Salamanca

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Salamanca, 14 oct (EFE).- La nueva exposición 'La Escuela de Salamanca. Los libros que cambiaron el mundo', que puede verse hasta el 10 de enero, recoge algunas de las obras más importantes de esta corriente de pensamiento (1526-2026) que se conservan en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca.

La muestra divulgativa, que acogen el Claustro y la Sala de la Columna de las Escuelas Mayores, conmemora el V centenario de la Escuela de Salamanca a través de una galería de personajes y una selección de obras clave, al tiempo que permite poner en valor "el extraordinario patrimonio histórico y bibliográfico" de la institución, ha destacado el rector, Juan Manuel Corchado, en la inauguración.

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Esta propuesta, en colaboración con la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Tatiana, se enmarca en los actos que celebran el V Centenario, ya que hace 500 años la llegada de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca dio origen a un grupo de pensadores, una escuela, que realizó importantes aportaciones en el ámbito del derecho, la teología, la moral, la ciencia o la economía.

Por un lado, el Claustro alberga la galería de personajes, un itinerario que permite al visitante acercarse a las figuras clave del movimiento: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Fray Luis de León, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, Martín de Azpilcueta, Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz.

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Además, quien se acerque a la muestra podrá ver, entre otros textos, los manuscritos originales de los estudiantes de Francisco de Vitoria, los escritos de Bartolomé de las Casas en los que se defienden los derechos de los indios, las reflexiones sobre economía de Tomás de Mercado o las 'Disputaciones metafísicas' de Francisco Suárez.

"Son documentos que cambiaron el mundo, que establecieron las bases de la Modernidad y que posibilitaron que hoy día podamos hablar de conceptos como derecho internacional, libertad de conciencia o precio justo", ha señalado el rector. EFE

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(foto)