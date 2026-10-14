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La técnica del cirujano español Diego González Rivas con la que ha sido operado el Papa León XIV de cáncer de pulmón: “Una incisión de tres centímetros”

El doctor González Rivas desarrolló Uniportal VATS en A Coruña en 2010

El doctor Diego González Rivas durante una operación (Cedida)
El doctor Diego González Rivas durante una operación (Cedida)
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Una sola incisión en el pulmón de apenas tres centímetros para extirpar un tumor maligno. Eso es lo que ha necesitado el papa León XIV para su operación de cáncer de pulmón en el hospital Gemelli de Roma, donde el equipo médico ha llevado a cabo un método que tiene sello español: la técnica Uniportal VATS.

Lo que hace años parecía impensable es hoy una realidad gracias a la técnica Uniportal VATS, desarrollada por el cirujano torácico Diego González Rivas y utilizada en la intervención del sumo pontífice. “Marca España en el Vaticano”, ha celebrado el cirujano gallego tras la intervención.

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“El Papa ya está operado, se encuentra en la planta sin apenas dolor y con muy buena recuperación”, ha explicado González Rivas en una declaración difundida tras la operación. El cirujano destaca especialmente que se haya recurrido a la técnica que él mismo desarrolló en A Coruña en 2010 y que, desde entonces, ha contribuido a difundir internacionalmente mediante cursos y programas de formación para especialistas.

“Ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS, cirugía videotoracoscópica asistida a través de una única incisión de tres centímetros”, ha señalado. El médico también ha querido poner en valor el trabajo del equipo del hospital romano, de quienes asegura sentirse “muy orgulloso” y “muy contento”: “Grandes amigos y excelentes profesionales“.

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El doctor Diego González Rivas (Cedida)
El doctor Diego González Rivas (Cedida)

De A Coruña a los quirófanos de todo el mundo

El nódulo pulmonar extirpado al papa León XIV ha resultado ser maligno, según ha informado el Vaticano. Se trata de un adenocarcinoma de pulmón, el tipo de cáncer de pulmón más frecuente en todo el mundo, representando aproximadamente entre el 40% y el 45% de todos los casos que se diagnostican, según el Grupo Español del Cáncer de Pulmón (GECP).

La técnica Uniportal VATS —siglas en inglés de cirugía toracoscópica asistida por vídeo— supone una evolución de la cirugía torácica mínimamente invasiva para este tipo de cáncer. En lugar de realizar varias incisiones para introducir la cámara y el instrumental quirúrgico, el especialista trabaja a través de una única abertura en el tórax, de unos pocos centímetros, por la que introduce las herramientas necesarias para intervenir.

El objetivo es reducir el traumatismo quirúrgico sin renunciar a la precisión. Frente a las operaciones abiertas tradicionales, que pueden requerir una incisión mucho mayor y una manipulación más agresiva de los tejidos, el abordaje uniportal busca limitar el daño sobre la pared torácica y facilitar la recuperación posterior.

“Es la forma menos invasiva de operar el pulmón o el tórax, porque usamos una sola incisión de tres centímetros”, explicaba González Rivas en una entrevista anterior con Infobae España. La reducción del número de incisiones puede traducirse en menos dolor posoperatorio y una reincorporación más rápida a las actividades cotidianas, aunque la recuperación depende también de la enfermedad, la complejidad de la intervención y las características de cada paciente. En ocasiones estas intervenciones se realizan sin intubación traqueal ni anestesia general, lo que facilita a los pacientes el alta domiciliaria a las 24-48 horas de la intervención.

El doctor Diego González Rivas durante una cirugía (Fundación Diego González Rivas)
El doctor Diego González Rivas durante una cirugía (Fundación Diego González Rivas)

Un cirujano que ha llevado su técnica a 146 países

La proyección internacional de González Rivas es una de las claves de esta innovación española. Su técnica se ha expandido en 146 países gracias al trabajo formativo que realiza el gallego a los profesionales de distintos sistemas sanitarios, para que ellos mismos puedan aplicar el procedimiento en sus propios hospitales.

La intervención de León XIV vuelve a poner de relieve una aportación nacida en España y proyectada internacionalmente. La Uniportal VATS no elimina la complejidad de una operación pulmonar ni garantiza por sí sola una recuperación sin complicaciones, pero busca reducir la agresión quirúrgica y mejorar el posoperatorio.

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